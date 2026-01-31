聽新聞
前檢察官涉濫倒廢土 250萬交保 檢方提準抗告
橋頭地檢署偵辦高雄大樹區統嶺段山區遭濫倒營建混合廢棄物案，全案依違反廢棄物清理法、水土保持法起訴20人，主嫌前檢察官陳正達、前警友會站長黃文宏涉嫌向土方業者收取「土尾錢」，濫倒逾23萬立方公尺，不法獲利近5千萬元，陳、黃移審法院後分別以250萬、150萬元交保，檢方已提出準抗告。
檢方調查，陳正達曾任檢察官卻知法犯法，與曾任仁武警分局溪埔派出所警友站長的黃文宏於2024年10月間，透過買土地使用權取得大樹統嶺段2筆土地管理權，明知該處畫定為山坡地保育區，未經核定水土保持計畫，不得堆置土石或處理廢棄物。
檢方指出，陳、黃透過中間人及現場管理員每車次收取3000元處理費，指示司機將外地營建廢棄物運入傾倒，為掩人耳目更雇用專人指揮交通、收取土單，甚至租用挖土機整平廢土，每天進出車輛最高達80輛次，規模驚人。
檢警環經長期蒐證，去年9月搜索並開挖，確認非法棄置營建混合廢棄物達23萬2900立方公尺，換算陳、黃等人不法獲利約4990萬5千元。
檢方指出，陳正達當過檢察官，曾因貪汙案入監執行，竟為私利又破壞國土。黃文宏有多次違反廢清法紀錄，偵訊初期堅稱不知情，直到羈押期滿前才改口認罪。
