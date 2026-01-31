聽新聞
0:00 / 0:00

前檢察官涉濫倒廢土 250萬交保 檢方提準抗告

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

高雄大樹統嶺段山區遭人棄置大量廢土，檢方查出竟是前<a href='/search/tagging/2/檢察官' rel='檢察官' data-rel='/2/141430' class='tag'><strong>檢察官</strong></a>與警友會站長涉案。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄大樹統嶺段山區遭人棄置大量廢土，檢方查出竟是前檢察官與警友會站長涉案。記者巫鴻瑋／翻攝

橋頭地檢署偵辦高雄大樹區統嶺段山區遭濫倒營建混合廢棄物案，全案依違反廢棄物清理法、水土保持法起訴20人，主嫌前檢察官陳正達、前警友會站長黃文宏涉嫌向土方業者收取「土尾錢」，濫倒逾23萬立方公尺，不法獲利近5千萬元，陳、黃移審法院後分別以250萬、150萬元交保，檢方已提出準抗告

檢方調查，陳正達曾任檢察官卻知法犯法，與曾任仁武警分局溪埔派出所警友站長的黃文宏於2024年10月間，透過買土地使用權取得大樹統嶺段2筆土地管理權，明知該處畫定為山坡地保育區，未經核定水土保持計畫，不得堆置土石或處理廢棄物。

檢方指出，陳、黃透過中間人及現場管理員每車次收取3000元處理費，指示司機將外地營建廢棄物運入傾倒，為掩人耳目更雇用專人指揮交通、收取土單，甚至租用挖土機整平廢土，每天進出車輛最高達80輛次，規模驚人。

檢警環經長期蒐證，去年9月搜索並開挖，確認非法棄置營建混合廢棄物達23萬2900立方公尺，換算陳、黃等人不法獲利約4990萬5千元。

檢方指出，陳正達當過檢察官，曾因貪汙案入監執行，竟為私利又破壞國土。黃文宏有多次違反廢清法紀錄，偵訊初期堅稱不知情，直到羈押期滿前才改口認罪。

廢棄物 檢察官 準抗告 貪汙

延伸閱讀

前檢察官陳正達夥同警友站長破壞國土 高雄大樹廢土山案起訴

魚塭、農地等濫倒40個足球場廢棄物 2年追查起訴102人、27家公司

反對廢土回填農地 環團集體發動聯署

砂石車司機為4千元濫倒廢棄物被判1年半 聲請具保停押還被駁回

相關新聞

前檢察官涉濫倒廢土 250萬交保 檢方提準抗告

橋頭地檢署偵辦高雄大樹區統嶺段山區遭濫倒營建混合廢棄物案，全案依違反廢棄物清理法、水土保持法起訴20人，主嫌前檢察官陳正...

「自己把錢給醫院」仲介海外代孕詐300萬 白菜寶寶協會理事長等4人遭訴

以媒合海外代孕為號召的「白菜寶寶協會」，宣稱可合法居間安排海外代理孕母，卻非法居間代孕並詐取委託人費用。協會理事長吳素慧...

「例外不行國民參審」標準不一 法界贊同增訂適用基準減少分歧

國民法官制度上路3年，今年起擴大案件範圍，將所犯最輕本刑10年以上有期徒刑之罪納入國民參與審判範圍，但「例外裁定不行國民...

金錢糾紛…膠帶封住口鼻窒息死亡 國民法官改殺人罪重判

劉姓男子與呂姓男子有金錢糾紛，前年10月底約呂出面，騎車將呂載至東山區聖賢堤防道路旁，由謝姓男子自背後徒手勒頸，劉、詹姓...

法院認證懷孕歧視！呂秋遠逼墮胎、離職要賠女律師60萬 判決理由曝光

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女認為工作、生育、人格權受...

延宕多年雲林院檢遷建計畫露曙光 政院核定打造雲林司法園區

雲林地方法院及地檢署「合署共用」建物使用逾60年，是本島最老舊的檢審機關，年久失修漏水嚴重，遷建計畫延宕多年最近終露曙光...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。