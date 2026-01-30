帶汽油闖友人家潑灑作勢點火 彰化火爆男殺人未遂判決出爐

彰化縣廖姓男子以為石姓友人故意不透露仇家住處，帶木棍和裝汽油的寶特瓶登門，揚言要燒死石姓友人父子，雙方進而扭打。彰化地方法院審結，依殺人未遂罪判處廖男有期徒刑6年6月。可上訴。

判決書表示，廖男不滿石姓友人未告訴另一友人「阿德」住處，去年4月間到石姓友人住家，踹開木製房門，持木棍打石男頭部，再持裝有汽油的寶特瓶往石男身上潑灑，石男稱要報警，廖男到屋外從口袋掏出打火機作勢要點火，燒死石姓父子，石男跑出屋外要搶打火機被廖男毆打，員警據報趕到逮捕廖男。

廖男承認帶打火機、裝有汽油的寶特瓶到石男住處，發生爭執後毆打石男，否認有何殺人未遂、放火燒屋未遂等犯行，辯稱，「阿德」先前弄傷他的左手，石男說知道「阿德」住處，於是他帶打火機等物品到石男住處，未料到達後石男說不知道「阿德」住處且死不打門，又說他是神經病，他踹門進去後兩人拿棍子互毆，石男緊張掐寶特瓶，汽油灑到兩人的臉和衣服。

石男證稱，廖男踹門進來後恐嚇幾句，說要找朋友，但他（石男）說很多次不知朋友住哪邊，廖男不爽就拿汽油潑、淋他（石男）。石男的父親證稱，看到廖男跑來吵架，持木棍打人、拿寶特瓶裡的液體潑灑他（石父）兒子身體，他趕快報警。