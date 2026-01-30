快訊

法案三讀兩樣情？中天自行宣布「重返52台」 華視也發聲了

新店慈濟醫院急診室傳火警！警衛及時撲滅 警疑遭縱火追查中

帶汽油闖友人家潑灑作勢點火 彰化火爆男殺人未遂判決出爐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣廖姓男子以為石姓友人故意不透露仇家住處，帶木棍和裝汽油的寶特瓶登門，揚言要燒死石姓友人父子，雙方進而扭打。彰化地方法院審結，依殺人未遂罪判處廖男有期徒刑6年6月。可上訴。

判決書表示，廖男不滿石姓友人未告訴另一友人「阿德」住處，去年4月間到石姓友人住家，踹開木製房門，持木棍打石男頭部，再持裝有汽油的寶特瓶往石男身上潑灑，石男稱要報警，廖男到屋外從口袋掏出打火機作勢要點火，燒死石姓父子，石男跑出屋外要搶打火機被廖男毆打，員警據報趕到逮捕廖男。

廖男承認帶打火機、裝有汽油的寶特瓶到石男住處，發生爭執後毆打石男，否認有何殺人未遂、放火燒屋未遂等犯行，辯稱，「阿德」先前弄傷他的左手，石男說知道「阿德」住處，於是他帶打火機等物品到石男住處，未料到達後石男說不知道「阿德」住處且死不打門，又說他是神經病，他踹門進去後兩人拿棍子互毆，石男緊張掐寶特瓶，汽油灑到兩人的臉和衣服。

石男證稱，廖男踹門進來後恐嚇幾句，說要找朋友，但他（石男）說很多次不知朋友住哪邊，廖男不爽就拿汽油潑、淋他（石男）。石男的父親證稱，看到廖男跑來吵架，持木棍打人、拿寶特瓶裡的液體潑灑他（石父）兒子身體，他趕快報警。

彰化地院認為，廖男知悉汽油經點火後可迅速延燒難以撲滅，足以對不特定多數人的生命、財產產生動大損害，卻僅因尋覓「阿德」下落未果即遷怒石男，顯見缺乏尊重他人生命、財產的觀光，實屬不該，且犯後否認犯行，態度不佳，惟審酌雙方達成和解，已獲諒，復審酌廖男的素行、犯罪動機、所生危害及自述智識程、家庭經濟等一切情狀，量處如主文所示之刑。

彰化縣廖姓男子不滿石姓友人不透露仇家住處，拿木棍毆打對方，往對方頭部、身體潑淋汽油，被彰化地方法院依殺人未遂罪判處有期徒刑6年6月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣廖姓男子不滿石姓友人不透露仇家住處，拿木棍毆打對方，往對方頭部、身體潑淋汽油，被彰化地方法院依殺人未遂罪判處有期徒刑6年6月。記者簡慧珍／攝影

殺人未遂 朋友

延伸閱讀

民進黨彰化第七選區民調出爐 落選陣營批程序不正義：難接受結果

彰化大城鄉舉辦第一屆花海生活節 力拚洗刷「最不好玩」鄉鎮惡名

不滿追問友人下落未果 彰化男潑油作勢點火判6年6月

國1彰化第2交流道有譜了！規畫在彰美路附近、預估2035年完工

相關新聞

法院認證懷孕歧視！呂秋遠逼墮胎、離職要賠女律師60萬 判決理由曝光

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女認為工作、生育、人格權受...

「自己把錢給醫院」仲介海外代孕詐300萬 白菜寶寶協會理事長等4人遭訴

以媒合海外代孕為號召的「白菜寶寶協會」，宣稱可合法居間安排海外代理孕母，卻非法居間代孕並詐取委託人費用。協會理事長吳素慧...

「例外不行國民參審」標準不一 法界贊同增訂適用基準減少分歧

國民法官制度上路3年，今年起擴大案件範圍，將所犯最輕本刑10年以上有期徒刑之罪納入國民參與審判範圍，但「例外裁定不行國民...

金錢糾紛…膠帶封住口鼻窒息死亡 國民法官改殺人罪重判

劉姓男子與呂姓男子有金錢糾紛，前年10月底約呂出面，騎車將呂載至東山區聖賢堤防道路旁，由謝姓男子自背後徒手勒頸，劉、詹姓...

延宕多年雲林院檢遷建計畫露曙光 政院核定打造雲林司法園區

雲林地方法院及地檢署「合署共用」建物使用逾60年，是本島最老舊的檢審機關，年久失修漏水嚴重，遷建計畫延宕多年最近終露曙光...

軍官淪共諜判11年最高院定讞 刺探機密部分發回更審

空軍官校上校處長張銘哲涉遭台商吸收成為共諜，台中高分院依違反國安法判刑16年。最高法院將張男替境外勢力發展組織罪判刑11...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。