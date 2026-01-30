「後半生好像沒什麼希望」」農民遭詐650萬心碎 2車手各判刑4、5年

彰化縣1名農民被投資詐騙650萬元，向法官痛訴「想一想都難以入眠…後半生好像沒什麼希望」。彰化地方法院審酌，陳姓、康姓車手都坦承犯行，迄今未自動繳交犯罪所得或賠償被害人，依犯詐欺犯罪危害防制條例判處陳男有期徒刑4年，康男有期徒刑5年。可上訴。

判決書指出，陳男透過康男加入詐欺集團，詐團透過Line隨機加好友放送投資訊息，年屆六旬的被害農民點開Line訊息，被暱稱「歐華投顧」等不詳詐團成員佯稱可參與股票投資獲利，被害農民信以為真，民國113年10月間約定到二林鎮面交650萬元，康男指示陳男收款後拿到附近土地公廟外一輛黑色轎車下方，由詐團不詳成員拿取。

被害農民看股票行為大好，投資飆股有賺即要求出金，被詐團藉故拖延最後失聯，他始知受騙，報警求助，警方去年循線逮捕陳男、康男。陳、康兩人都坦承犯行，康男收取報酬9萬7500元、陳男收取報酬6萬5千元。

被害農民當庭表示，本身快60歲，被詐使他幾乎滅頂，想到再來怎麼生活，想一想都難以入眠，被詐的錢一半是存款、一半是借款，他要承擔家庭，後來開口跟親友借錢也借不到，他不再年輕，勞動有限，後半生好像沒什麼希望。