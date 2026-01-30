快訊

「自己把錢給醫院」仲介海外代孕詐300萬 白菜寶寶協會理事長等4人遭訴

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

以媒合海外代孕為號召的「白菜寶寶協會」，宣稱可合法居間安排海外代理孕母，卻非法居間代孕並詐取委託人費用。協會理事長吳素慧與丈夫林東昇，聯同王姓女子及陳姓配偶，向多名委託人收取高額款項，未依約支付海外醫療及代辦費用，造成至少5名被害人權益受損，不法所得逾300萬元。

士林地檢署昨依詐欺取財等罪將吳素慧與林東昇等4人起訴，吳素慧移審法院裁定續押，王女5萬元交保、林男8萬元交保。

全案源於去年6月，多名被害人向媒體投訴曝光，士林地檢署去年9月發動搜索，傳喚吳素慧、林東昇、王女、陳男到案說明，聲請羈押吳、林及王等3人獲准。

起訴指出，吳素慧曾分享代孕成功案例而成為「代孕名人」，但她早在2021年間即因違反人工生殖法，經最高法院判決有罪確定並執行完畢，仍未收手。

吳素慧在2021年7月間成立「白菜寶寶協會」（2025年7月解散），利用個人名氣，在臉書粉絲專頁刊登代孕相關資訊，並在新北市汐止住處舉辦代孕說明會，每人收取500元費用，對外宣稱可居間安排烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯及泰國等地代孕服務。

檢方查出，依泰國法律規定，商業代孕及為非泰國籍人士代孕均屬違法，但吳素慧仍對外宣稱「泰國代孕合法」，致多名委託人陷於錯誤，其中一名廖姓委託人透過泰國代辦取得代理孕母服務後，因涉及非法代孕，不得不以變造子女身分文件方式申請居留，遭移民署人員查緝。

吳素慧與王女又因資金周轉困難，與林東昇、陳男共謀，向多名告訴人謊稱可順利居間安排海外代孕與醫療機構，收取高額費用後，卻未將款項全數匯交海外醫療單位，反而轉入自己或他人帳戶使用，致部分醫療及文件代辦服務中斷，甚至有委託人受困海外，須自行另行支付費用才能返國。

檢方指出，當被害人要求退費時，吳素慧一再拖延，甚至謊稱可透過法院執行案件取得鉅額款項償還，事後查證，該執行案件早已結案，實際金額僅3萬餘元，根本不足退費。

檢方偵訊時，吳素慧否認犯行，辯稱未收取任何佣金，代辦費用均已支付，強調「是客戶要自己把錢給醫院」；王女則坦承受吳素慧指示，拿收取的款項買精品和製作假Line對話；林東昇和陳男都辯稱，帳戶都是交付他人使用，自己不知情。

不過，多名告訴人出示與吳素慧的對話截圖、白菜寶寶協會開立的收據、匯款紀錄等證據，並指控在未進行任何醫療療程前即被要求繳款，且終止服務時無法如期退款，另提出多家海外代辦業者未收到協會款項與文件的證明。

檢方認定，4人涉犯三人以上共同詐欺取財罪，吳素慧另涉人工生殖法圖利居間介紹生殖細胞罪，依法起訴，並建請追徵4人犯罪所得合計美金1萬5260元、台幣206萬6543元及人民幣12萬5000元（約合台幣300萬元）。

士林地院外觀照。聯合報系資料照
士林地院外觀照。聯合報系資料照
白菜寶寶協會早在2025年7月就遭解散，但至今官網還在線。記者翁至成／翻攝
白菜寶寶協會早在2025年7月就遭解散，但至今官網還在線。記者翁至成／翻攝

