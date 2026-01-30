快訊

北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

「例外不行國民參審」標準不一 法界贊同增訂適用基準減少分歧

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國民法官制度上路3年，今年起擴大案件範圍，將所犯最輕本刑10年以上有期徒刑之罪納入國民參與審判範圍，但「例外裁定不行國民參與審判程序」的規定適用基準寬嚴不一，司法院29日召開「國民法官業務聯繫會議」，與會者贊同於國民法官法施行細則增訂裁定不行國民參與審判程序的適用基準，減少實務法律適用分歧。

昨天的會議由刑事廳廳長李釱任主持，邀一、二審法院辦理國民法官事務的庭長、審判長、法官與會。李指出，國民法官案件各地方法院累計收案已達506件，也透過「國民法官回娘家」等交流活動意見回饋，制度已在逐步扎根。

國民參與審判制度成效評估委員會曾於2024年度的成效評估報告中，建議司法院應聽取各級法院法官意見及召開審檢辯專家諮詢會議，於國民法官法施行細則增訂例外裁定不行國民參審程序具體適用基準，讓全國各地院遵循，增進國民參審案件的程序安定性及可預見性。

此外，當被告為外國人士，基於雙向通譯曠日廢時，且難以確保通譯品質，有裁定不行國民參審的情況，本次會議也分享彰化地院利用「雙通譯」搭配「無線傳譯科技設備」，提升外國籍被告理解審判程序，確保訴訟權益，並同時兼顧國民參審的訴訟順暢及程序經濟。

國民法官法第6條第1項第3款至第5款是關於「裁定不行國民參與審判」的規定，針對「案件情節繁雜或需高度專業知識」、「非經長久時日顯難完成審判」、「量刑無重大爭議」、「其他有事實足認行國民參與審判顯不適當」等法律要件，不少法官也分享實際操作經驗。但第6條未賦予當事人或被害人家屬有程序選擇權，與會者認為應在兼顧法官審判獨立的前提下，訂定裁定不行國民參審的適用基準。

國民參審今年擴大施行，重大貪瀆案件成為國民法官審理的範圍，與會者認為有必要針對重大貪瀆案建立法律概念說明指引，協助法官對國民法官說明複雜的法律概念，善盡訴訟上照料義務，降低實務裁定不行國民參審的情形。

司法院刑事廳廳長李釱任昨主持「國民法官業務聯繫會議」，會中聚焦「例外裁定不行國民參與審判程序」適用基準。聯合報系資料照
司法院刑事廳廳長李釱任昨主持「國民法官業務聯繫會議」，會中聚焦「例外裁定不行國民參與審判程序」適用基準。聯合報系資料照

國民法官 法律 司法院

延伸閱讀

金錢糾紛…膠帶封住口鼻窒息死亡 國民法官改殺人罪重判

給老闆槍殺人僅是幫助犯？高院認為「不符經驗法則」撤銷理由出爐

雲云董座曾志新殺害技術長 延長羈押2個月

影／北院國民法官首件遭撤！泰國遞槍給老闆幫助殺人 二審：違背法則

相關新聞

法院認證懷孕歧視！呂秋遠逼墮胎、離職要賠女律師60萬 判決理由曝光

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女認為工作、生育、人格權受...

「例外不行國民參審」標準不一 法界贊同增訂適用基準減少分歧

國民法官制度上路3年，今年起擴大案件範圍，將所犯最輕本刑10年以上有期徒刑之罪納入國民參與審判範圍，但「例外裁定不行國民...

金錢糾紛…膠帶封住口鼻窒息死亡 國民法官改殺人罪重判

劉姓男子與呂姓男子有金錢糾紛，前年10月底約呂出面，騎車將呂載至東山區聖賢堤防道路旁，由謝姓男子自背後徒手勒頸，劉、詹姓...

涉仲介跨國代孕詐數百萬！黑心手法曝光 白菜寶寶協會理事長遭訴

有違反人工生殖法前科的吳姓女子，涉嫌收取費用居間在烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯及泰國等地進行代孕，未完整服務時也不退款。士林...

延宕多年雲林院檢遷建計畫露曙光 政院核定打造雲林司法園區

雲林地方法院及地檢署「合署共用」建物使用逾60年，是本島最老舊的檢審機關，年久失修漏水嚴重，遷建計畫延宕多年最近終露曙光...

軍官淪共諜判11年最高院定讞 刺探機密部分發回更審

空軍官校上校處長張銘哲涉遭台商吸收成為共諜，台中高分院依違反國安法判刑16年。最高法院將張男替境外勢力發展組織罪判刑11...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。