快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

涉仲介跨國代孕詐數百萬！黑心手法曝光 白菜寶寶協會理事長遭訴

中央社／ 台北30日電

懷孕示意圖。圖／ingimage
懷孕示意圖。圖／ingimage

有違反人工生殖法前科的吳姓女子，涉嫌收取費用居間在烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯及泰國等地進行代孕，未完整服務時也不退款。士林地檢署日前依違反人工生殖法等罪起訴吳女等4人。

吳女與林姓丈夫曾在民國108年間仲介1對夫妻向烏克蘭女子借卵及尋找代理孕母，收取2萬7000美元（約新台幣81萬元）。這對夫婦前往烏克蘭後，吳女與丈夫隨即不聞不問，導致代孕計畫失敗而提告。最高法院依違反人工生殖法圖利居間介紹生殖細胞罪，分別判處2人3月、2月徒刑，均可易科罰金定讞。

根據起訴書，吳女於110年7月間成立「白菜寶寶協會協會」（已於114年7月30日解散），在臉書粉絲專頁上刊登代孕資訊，並以每人500元的費用，開辦「代孕說明會」，並收取費用居間在烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯及泰國等地進行代孕。

檢方表示，依泰國法律規定，商業代孕及為非泰國公民代孕是非法行為，但吳女仍宣稱泰國代孕合法，讓廖姓民眾誤信泰國代理孕母服務合法而辦理泰國代理孕母服務。不過，廖姓民眾取得當地代辦提供變造的子女身分文件，返國後遭移民署察覺。

另外，吳女等人因個人資金周轉因素，向多名民眾謊稱可居間烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯及泰國等地的代理孕母或醫療機構，導致這些被害人付費給吳女等人。吳女等人並未將這些費用轉交烏克蘭等國的醫療機構，甚至從未與海外醫療機構聯繫，有一名被害人還因此受困海外，須自行支付款項才能返國。

士林地檢署日前依刑法加重詐欺罪、人工生殖法圖利居間介紹生殖細胞罪嫌起訴吳女、林姓丈夫等4人，並請法院宣告沒收犯罪所得200多萬元。

泰國 烏克蘭 代理孕母

延伸閱讀

泰國羽賽／BWF泰國羽球大師賽 黃宥薰逆轉闖女單8強

大陸女星張雨綺被爆代孕遭抵制 遼寧春晚節目被取消

柯文哲自爆人工生殖法換總預算軍購遭拒 陳昭姿：快言快語盼充分討論

代孕、血緣、親權難題！人工生殖修法引關注 律師：這2點才是核心價值

相關新聞

法院認證懷孕歧視！呂秋遠逼墮胎、離職要賠女律師60萬 判決理由曝光

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女認為工作、生育、人格權受...

金錢糾紛…膠帶封住口鼻窒息死亡 國民法官改殺人罪重判

劉姓男子與呂姓男子有金錢糾紛，前年10月底約呂出面，騎車將呂載至東山區聖賢堤防道路旁，由謝姓男子自背後徒手勒頸，劉、詹姓...

涉仲介跨國代孕詐數百萬！黑心手法曝光 白菜寶寶協會理事長遭訴

有違反人工生殖法前科的吳姓女子，涉嫌收取費用居間在烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯及泰國等地進行代孕，未完整服務時也不退款。士林...

延宕多年雲林院檢遷建計畫露曙光 政院核定打造雲林司法園區

雲林地方法院及地檢署「合署共用」建物使用逾60年，是本島最老舊的檢審機關，年久失修漏水嚴重，遷建計畫延宕多年最近終露曙光...

軍官淪共諜判11年最高院定讞 刺探機密部分發回更審

空軍官校上校處長張銘哲涉遭台商吸收成為共諜，台中高分院依違反國安法判刑16年。最高法院將張男替境外勢力發展組織罪判刑11...

性侵殺害女大生梁育誌更二審逃死 馬國留台聯總：強烈不滿

高雄男子梁育誌2020年擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，涉嫌性侵並用繩圈勒死鍾女後棄屍山區，但更二審逆轉逃死，改判無期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。