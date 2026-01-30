涉仲介跨國代孕詐數百萬！黑心手法曝光 白菜寶寶協會理事長遭訴

懷孕示意圖。圖／ingimage

有違反人工生殖法前科的吳姓女子，涉嫌收取費用居間在烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯及泰國等地進行代孕，未完整服務時也不退款。士林地檢署日前依違反人工生殖法等罪起訴吳女等4人。

吳女與林姓丈夫曾在民國108年間仲介1對夫妻向烏克蘭女子借卵及尋找代理孕母，收取2萬7000美元（約新台幣81萬元）。這對夫婦前往烏克蘭後，吳女與丈夫隨即不聞不問，導致代孕計畫失敗而提告。最高法院依違反人工生殖法圖利居間介紹生殖細胞罪，分別判處2人3月、2月徒刑，均可易科罰金定讞。

根據起訴書，吳女於110年7月間成立「白菜寶寶協會協會」（已於114年7月30日解散），在臉書粉絲專頁上刊登代孕資訊，並以每人500元的費用，開辦「代孕說明會」，並收取費用居間在烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯及泰國等地進行代孕。

檢方表示，依泰國法律規定，商業代孕及為非泰國公民代孕是非法行為，但吳女仍宣稱泰國代孕合法，讓廖姓民眾誤信泰國代理孕母服務合法而辦理泰國代理孕母服務。不過，廖姓民眾取得當地代辦提供變造的子女身分文件，返國後遭移民署察覺。

另外，吳女等人因個人資金周轉因素，向多名民眾謊稱可居間烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯及泰國等地的代理孕母或醫療機構，導致這些被害人付費給吳女等人。吳女等人並未將這些費用轉交烏克蘭等國的醫療機構，甚至從未與海外醫療機構聯繫，有一名被害人還因此受困海外，須自行支付款項才能返國。

士林地檢署日前依刑法加重詐欺罪、人工生殖法圖利居間介紹生殖細胞罪嫌起訴吳女、林姓丈夫等4人，並請法院宣告沒收犯罪所得200多萬元。