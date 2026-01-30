快訊

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

聽新聞
0:00 / 0:00

法院認證懷孕歧視！呂秋遠逼墮胎、離職要賠女律師60萬 判決理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/律師' rel='律師' data-rel='/2/167125' class='tag'><strong>律師</strong></a><a href='/search/tagging/2/呂秋遠' rel='呂秋遠' data-rel='/2/106680' class='tag'><strong>呂秋遠</strong></a>。圖／取自宇達經貿法律事務所官網
律師呂秋遠。圖／取自宇達經貿法律事務所官網

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女認為工作、生育、人格權受侵害，向呂及呂經營的宇達經貿法律事務所求償150萬元，台北地方法院今判決呂秋遠應賠償60萬元，可上訴。

林沄蓁提告主張，呂秋遠獨資經營宇達經貿法律事務所，而她2023年3月1日受雇、擔任學習律師，她同年6月12日完成實務訓練後仍繼續留任，雙方之間有不定期勞動契約；她之後和呂秋遠發生性行為而懷孕，於同年7月10日告知呂，卻被要求墮胎，否則就要離職，呂也在同年8月2日非法解雇她。

林沄蓁指出，她懷孕後呂秋遠以LINE、簡訊、電話、外出約見等逼迫墮胎，呂當時說「妳等到2點診所開了，該做的事做一做」、「我會跟張姐說。我會讓妳請假，妳要愛請多久就請多久」，呂又說「妳真的確定要生下來了，好吧，那就離職吧」、「我不可能跟孩子的媽共事啊」。

林沄蓁認為，呂秋遠因她不墮胎，而拒絕她繼續任職、違法解雇，導致她孕中頓失經濟來源，身心靈遭受重大壓力，提告請求150萬元精神上損害賠償。

呂秋遠、宇達經貿法律事務所反駁，林沄蓁曾到另一家法律事務所接受指導2個月，因認為學習成效不佳，而在2023年3月1日到宇達擔任學習律師，自願重新起算實務訓練，期間至同年7月31日屆滿消滅，並非因被解雇而終止，也沒有懷孕歧視可言。

台北地院認定林沄蓁實務訓練於2023年6月12日屆滿，之後仍在呂秋遠的事務所工作，宇達也動工裝修林女的辦公室，當時林女曾問呂「現在後悔還來得及」，呂回應「沒啊，妳表現很好」等語，顯見林女訓練期滿後，呂因賞識表現而留用林女，並轉為受雇律師，雙方未另行約定契約期間，已成立不定期契約。

北院指出，呂秋遠得知林沄蓁懷孕後，曾在2023年7月21日傳訊「被妳背叛的感覺很嚴重」、「這件事，從頭到尾我都是被害人」，隔兩天又說「我不要小孩，妳還是堅持」，同年8月1日再度傳訊「我不可能跟孩子的媽共事啊」，隔天又說「妳下午也不用來上班了」等語。

北院認為呂秋遠得知林沄蓁懷孕之後，因林女不同意墮胎而解雇林女，確實為「懷孕歧視」，審酌林女在職期間約5個月，受領薪資共15萬5000元，而呂則是知名律師，與林女發生關係導致懷孕，卻心生嫌惡解雇對方，與一般懷孕歧視的案例相較，可歸責性更高，審酌後判賠60萬元。

女律師林沄蓁。記者林孟潔／攝影
女律師林沄蓁。記者林孟潔／攝影

呂秋遠 懷孕 律師 墮胎 性關係

延伸閱讀

2個月4人離職！他嘆年終6個月也留不住人 網曝背後心態

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

女律師林沄蓁控逼墮胎、離職 法院判呂秋遠要賠60萬元

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

相關新聞

法院認證懷孕歧視！呂秋遠逼墮胎、離職要賠女律師60萬 判決理由曝光

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女認為工作、生育、人格權受...

延宕多年雲林院檢遷建計畫露曙光 政院核定打造雲林司法園區

雲林地方法院及地檢署「合署共用」建物使用逾60年，是本島最老舊的檢審機關，年久失修漏水嚴重，遷建計畫延宕多年最近終露曙光...

軍官淪共諜判11年最高院定讞 刺探機密部分發回更審

空軍官校上校處長張銘哲涉遭台商吸收成為共諜，台中高分院依違反國安法判刑16年。最高法院將張男替境外勢力發展組織罪判刑11...

性侵殺害女大生梁育誌更二審逃死 馬國留台聯總：強烈不滿

高雄男子梁育誌2020年擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，涉嫌性侵並用繩圈勒死鍾女後棄屍山區，但更二審逆轉逃死，改判無期...

前檢察官陳正達夥同警友站長破壞國土 高雄大樹廢土山案起訴

橋頭地檢署偵辦高雄大樹山區遭人非法經營廢棄物掩埋場，查出前檢察官陳正達及警友會站長黃文宏等人，涉嫌向土方業者收取「土尾錢...

影／賓士男自認「酒力好」上路撞3車 酒測還有0.09

51歲游姓男子昨天飽餐一頓，席間飲酒，自認「酒力好」可以開賓士車回家，行經台北市中山區樂群二路時，不剩酒力恍神，擦撞路邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。