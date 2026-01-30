性侵殺害女大生梁育誌更二審逃死 馬國留台聯總：強烈不滿

高雄男子梁育誌2020年擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，涉嫌性侵並用繩圈勒死鍾女後棄屍山區，但更二審逆轉逃死，改判無期徒刑。馬來西亞留台校友會總聯合會今天對此判決表達強烈不滿，並指出，此不只是單一案件，而是已經動搖了整體信任基礎。

梁育誌一、二審都判死刑，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審仍維持死刑判決，成死刑釋憲後首例判死的案件，但該案仍被最高法院撤銷，更二審日前早宣判，逆轉改判無期徒刑。

根據教育部統計，113年大專校院馬來西亞籍學生人數計9686人，已來到近10年的低點。馬來西亞留台聯總今天表示，台灣法院最新判決認定加害者「非事前預謀性殺人，有教化可能」，並改判為無期徒刑，全案仍可上訴，對此判決結果，表達強烈不滿與深切痛心。

馬國留台聯總表示，此案發生以來，牽動全體留台人與馬來西亞華社的關注，每一位遠赴台灣求學的馬來西亞學生，都如同我們自己的孩子。家長把孩子交託出國深造，卻發生如此重大悲劇，至今仍未見足以撫平社會與家屬情感的司法結果，令人沉重與難以接受。推動赴台升學時，無可避免必須面對來自家長的疑問與憂慮，這不只是單一案件，而是動搖整體信任基礎。

馬國留台聯總強調，理解司法重視程序正義、人權保障，但社會公義以及被害者家屬情感也應該被充分衡量，當最終裁決與社會正義產生巨大落差時，削弱的不僅是判決的說服力，更是整體的公信。