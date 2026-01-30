快訊

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

不滿追問友人下落未果 彰化男潑油作勢點火判6年6月

中央社／ 彰化30日電

廖男前往友人石男位在彰化溪湖住處，詢問另一友人下落無所獲心生不滿，先是棍毆、再拿汽油潑灑石男，以打火機作勢點火未成功，彰化地院依殺人未遂罪，判徒刑6年6月。

根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，民國114年7月，廖男前往友人石男位在彰化溪湖鎮住處，聲稱友人「阿德」弄傷他的左手，而石男知道阿德下落，於是找石男追問。

廖男與石男碰面後，石男否認知道阿德下落，廖男心生不滿，先持木棍毆打石男頭部，又拿著裝滿汽油寶特瓶對著石男潑灑，在石男住處屋外將口袋中打火機取出作勢要點火，員警獲報趕到現場逮捕廖男，彰化地方檢察署檢察官也將廖男提起公訴。

彰化地院審理此案，廖男聲稱石男不僅說不知道阿德在哪裡，死不開門，又罵他是神經病，於是踹門進去石男房間，當2人拿棍子互敲時，石男緊張掐了寶特瓶，汽油就灑出來，潑到臉跟他的衣服，沒有要殺害對方。

地院法官根據證人證詞，認為廖男供稱在離開石男房間後，才在屋外拿出打火機並揚言使石男死亡，涉犯刑法殺人未遂罪，認定被告缺乏尊重他人生命、財產觀念，實屬不該，且被告犯後否認犯行，態度不佳；不過，考量被告與石男已和解，因此判處有期徒刑6年6個月。全案可上訴。

彰化 殺人未遂 房間

延伸閱讀

國1彰化第2交流道有譜了！規畫在彰美路附近、預估2035年完工

影／彰化永靖這路口數月前才傳死亡車禍 昨又1女卡車底內臟破裂

彰化首創骨密巡檢成果曝65歲以上骨鬆率逾46％ 扶輪社再捐檢測車

彰化大樓工地板材11樓墜落 砸爛車爆出巨響居民「以為是炸彈」

相關新聞

網路公然侮辱 政院提修法嚴懲

行政院會昨通過刑法修正，明定以網路或深偽方式犯公然侮辱者，處最高兩年以下有期徒刑、廿萬元以下罰金，以網路或深偽方式犯誹謗...

無票闖台鐵五權站....猛推站務員落軌骨折 狠男涉殺人未遂再押2月

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員發現攔阻竟遭陳猛力推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，不久就有列車通過，陳涉嫌殺...

性侵殺害女大生梁育誌更二審逃死 馬國留台聯總：強烈不滿

高雄男子梁育誌2020年擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，涉嫌性侵並用繩圈勒死鍾女後棄屍山區，但更二審逆轉逃死，改判無期...

軍官淪共諜判11年最高院定讞 刺探機密部分發回更審

空軍官校上校處長張銘哲涉遭台商吸收成為共諜，台中高分院依違反國安法判刑16年。最高法院將張男替境外勢力發展組織罪判刑11...

前檢察官陳正達夥同警友站長破壞國土 高雄大樹廢土山案起訴

橋頭地檢署偵辦高雄大樹山區遭人非法經營廢棄物掩埋場，查出前檢察官陳正達及警友會站長黃文宏等人，涉嫌向土方業者收取「土尾錢...

影／賓士男自認「酒力好」上路撞3車 酒測還有0.09

51歲游姓男子昨天飽餐一頓，席間飲酒，自認「酒力好」可以開賓士車回家，行經台北市中山區樂群二路時，不剩酒力恍神，擦撞路邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。