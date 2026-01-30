前檢察官陳正達夥同警友站長破壞國土 高雄大樹廢土山案起訴

橋頭地檢署偵辦高雄大樹山區遭人非法經營廢棄物掩埋場，查出前檢察官陳正達及警友會站長黃文宏等人，涉嫌向土方業者收取「土尾錢」不法獲利高達近5千萬元，檢方依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴陳、黃等20人，但法院裁定陳及黃分別以250萬、150萬元交保，檢方不服，已提出準抗告。

檢方調查，曾任檢察官的陳正達知法犯法，夥同曾任仁武警分局溪埔派出所警友站長的黃文宏，於2024年10月間，透過購買土地使用權方式，取得高雄市大樹區統嶺段2筆土地實際管理權，兩人明知該處為公告畫定的山坡地保育區，竟未經核准水土保持計畫，便將其作為非法棄土場。

檢方指出，陳、黃二人透過中間人及現場管理人員，以每車次3000元的價格收取處理費，指示司機將外地營建廢棄物運入傾倒，為掩人耳目及加速作業，現場更雇用專人指揮交通、收單，甚至租用怪手整平廢土，場址每天進出車輛最高達80車次，規模驚人。

檢警環相關單位經過長期蒐證，於去年9月發動搜索並開挖履勘，確認該處遭非法棄置的營建混合廢棄物體積高達23萬2900立方公尺，換算陳、黃等人不法獲利約4990萬5000元。

檢方在起訴書中，痛批陳正達身為前檢察官，且曾因貪汙案入監執行，理應更守法，卻為私利破壞國土，考量他自偵查階段即坦承犯行，並供出共犯，且承諾盡力清除廢棄物，建請法院若其在審判中確能清運完畢，量處適當之刑。

檢方同時指出黃文宏有多次違反廢清法前科，且在偵訊初期堅稱不知情、飾詞狡辯，直到羈押期滿前才改口認罪，但仍隱瞞獲利分配細節，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。