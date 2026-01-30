影／賓士男自認「酒力好」上路撞3車 酒測還有0.09

中山警方29日下午2點39分獲報，樂群二路發生交通事故趕抵，經查游男開車行經樂群二路，因酒駕碰撞路邊停放的3輛車肇事，現場無人受傷，游男酒測值每公升0.09毫克。

游男警詢時供稱，早上運動騎腳踏車，中午在知名餐廳「春大直」聚餐喝啤酒，自認「酒力好」，心存僥倖開車回家，開車前還在路邊散步、晃一晃退酒意，沒想到開車仍失神肇事，十分後悔，警詢後被依公共危險罪嫌函送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康