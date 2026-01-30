快訊

真是「犀」客！印度犀牛克拉拉的歐洲大旅遊

經典賽／外媒暢聊C組情勢 稱台灣最被低估「比南韓晉級機率更高」

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

影／賓士男自認「酒力好」上路撞3車 酒測還有0.09

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

51歲游姓男子昨天飽餐一頓，席間飲酒，自認「酒力好」可以開賓士車回家，行經台北市中山區樂群二路時，不剩酒力恍神，擦撞路邊3輛停放停車格內的汽車，轄區警方獲報趕抵，他酒測值每公升0.09毫克，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。

中山警方29日下午2點39分獲報，樂群二路發生交通事故趕抵，經查游男開車行經樂群二路，因酒駕碰撞路邊停放的3輛車肇事，現場無人受傷，游男酒測值每公升0.09毫克。

游男警詢時供稱，早上運動騎腳踏車，中午在知名餐廳「春大直」聚餐喝啤酒，自認「酒力好」，心存僥倖開車回家，開車前還在路邊散步、晃一晃退酒意，沒想到開車仍失神肇事，十分後悔，警詢後被依公共危險罪嫌函送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

游姓男子昨天中午酒後心存僥倖開車回家，卻自撞路邊3輛停放停車格內的汽車，被依公共危險罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
游姓男子昨天中午酒後心存僥倖開車回家，卻自撞路邊3輛停放停車格內的汽車，被依公共危險罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
游姓男子昨天中午酒後心存僥倖開車回家，卻自撞路邊3輛停放停車格內的汽車，被依公共危險罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
游姓男子昨天中午酒後心存僥倖開車回家，卻自撞路邊3輛停放停車格內的汽車，被依公共危險罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
游姓男子昨天中午酒後心存僥倖開車回家，卻自撞路邊3輛停放停車格內的汽車，被依公共危險罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
游姓男子昨天中午酒後心存僥倖開車回家，卻自撞路邊3輛停放停車格內的汽車，被依公共危險罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝

公共 酒測 交通事故

延伸閱讀

吃歐洲豆腐？川普政府提議賓士總部搬至美國 遭公司打回票

無照女酒駕賓士撞人 冷血拖行550公尺致死遭重判16年

酒駕心虛！賓士男中壢街頭拒檢狂飆6公里 一頭撞進大埔鐵板燒

中壢賓士酒駕心虛拒檢逃逸 闖紅燈狂飆6公里撞進餐廳

相關新聞

網路公然侮辱 政院提修法嚴懲

行政院會昨通過刑法修正，明定以網路或深偽方式犯公然侮辱者，處最高兩年以下有期徒刑、廿萬元以下罰金，以網路或深偽方式犯誹謗...

無票闖台鐵五權站....猛推站務員落軌骨折 狠男涉殺人未遂再押2月

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員發現攔阻竟遭陳猛力推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，不久就有列車通過，陳涉嫌殺...

前檢察官陳正達夥同警友站長破壞國土 高雄大樹廢土山案起訴

橋頭地檢署偵辦高雄大樹山區遭人非法經營廢棄物掩埋場，查出前檢察官陳正達及警友會站長黃文宏等人，涉嫌向土方業者收取「土尾錢...

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女認為工作、生育、人格權受...

影／賓士男自認「酒力好」上路撞3車 酒測還有0.09

51歲游姓男子昨天飽餐一頓，席間飲酒，自認「酒力好」可以開賓士車回家，行經台北市中山區樂群二路時，不剩酒力恍神，擦撞路邊...

南投男喊「血洗埔里」、「炸掉派出所」 無罪逆轉恐嚇公眾判2月

南投沈姓男子自稱不滿警方處理案件程序，半夜打到南投埔里分局恫嚇「要炸掉4個里和派出所」、「要血洗埔里」涉嫌恐嚇，南投地院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。