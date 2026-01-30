影／賓士男自認「酒力好」上路撞3車 酒測還有0.09
中山警方29日下午2點39分獲報，樂群二路發生交通事故趕抵，經查游男開車行經樂群二路，因酒駕碰撞路邊停放的3輛車肇事，現場無人受傷，游男酒測值每公升0.09毫克。
游男警詢時供稱，早上運動騎腳踏車，中午在知名餐廳「春大直」聚餐喝啤酒，自認「酒力好」，心存僥倖開車回家，開車前還在路邊散步、晃一晃退酒意，沒想到開車仍失神肇事，十分後悔，警詢後被依公共危險罪嫌函送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言