南投男喊「血洗埔里」、「炸掉派出所」 無罪逆轉恐嚇公眾判2月

南投沈姓男子自稱不滿警方處理案件程序，半夜打到南投埔里分局恫嚇「要炸掉4個里和派出所」、「要血洗埔里」涉嫌恐嚇，南投地院一審以沈僅誇張表達、未對公眾告知惡害判他無罪，台中高分院二審則認沈明確表達欲加害不特定多數人，撤銷改依恐嚇公眾罪判他2月，可上訴。

檢方起訴指出，沈男2024年4月17日凌晨1點多，打電話到埔里分局隆生派出所向接電話的胡姓警員恫稱「我會讓你們隆生派出所4個里水頭、麒麟、溪南，珠格還有你新建大樓與2650戶，我會全部炸掉」，還說「血洗埔里」、「不然我就血洗你們埔里。」涉嫌恐嚇公眾。

南投地院一審時，沈堅決否認犯行，辯稱他只是詢問案件進度，警方不跟他說，自己才講要「水洗埔里」，只是一時氣憤，現在很後悔。

一審比對沈前言後語，他曾說「全部炸掉」、「瓦斯桶全開」，「我會用防風打火機」，顯見他稱「水洗埔里」應是卸責，原言應為「血洗埔里。」

一審根據沈通話內容，認為他主要論述核心集中於質疑警方處理案件程序、態度，反覆要求所長、局長出面，所言雖語帶威脅，但究其本意，是源自對案件未獲重視的不滿與憤怒，屬情緒性、誇張化表達，並非有計畫性或目的性製造社會恐慌。

一審說，沈通話對象僅單一警員，客觀上也欠缺「對公眾告知惡害」行為，認定未達恐嚇公眾要件，判沈無罪。

台中高分院二審則認為，沈揚言將隆生派出所管轄的水頭里等4個里、派出所新建大樓全部炸掉，並要血洗埔里，對一般人而言，會認為他要引爆爆裂物毀損派出所及其管轄區域，甚至波及埔里鎮鎮民。

二審指出，沈已明確表達他欲加害不特定人或多數人生命、身體及財產之意，主觀上有以加害生命、身體、財產之事，恐嚇公眾犯意明確。