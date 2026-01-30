家寧母涉業務侵占今調解 Andy要求拿回應得一半…雙方未達共識

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

網紅Andy與前女友家寧的頻道帳務糾紛延燒，家寧一家去年被依業務侵占等罪起訴，家寧也以公司監察人身分提告母親。家寧父母由家寧的律師陪同與Andy及其律師今天至新北地院出面調解，Andy要求拿回多年經營頻道應得的一半，但經過30分鐘調解，雙方未達共識。

去年3月YouTuber「Andy老師」指控，與前女友家寧共同創辦眾量級CROWD頻道，2018年間委託家寧母親開立群海娛樂股份有限公司，卻從未看過公司帳目，也不知眾量級CROWD商標已於2020年由家寧母親以個人名義註冊。

新北地檢署去年7月30日起訴家寧一家，群海董事長、家寧媽媽曾淑惠被依業務侵占、背信及逃漏稅等罪起訴；家寧則涉擅改頻道密碼，依無故變更他人電磁紀錄罪嫌起訴。家寧去年9月po出影片強調，她並未侵占任何人的錢，且以群海公司監察人身分，對公司負責人曾淑惠提起刑事附帶民事訴訟。

Andy今天上午身穿西裝與律師現身法院，與家寧父母由律師陪同與Andy及其律師進行調解，但雙方經30分鐘的溝通，但最後解解無結果。

Andy離開法院受訪表示，他的訴求就是拿回應得的，張家、王家一人一半；Andy律師說，目前資料比較缺失，曾淑惠提供的不夠多，目前沒辦法繼續往下去處理，現在處理方向就是張家、王家一人一半，Ａndy應，該也要有他的收入去做孝親、這是他多年來應得的因為頻道是一人一半共有的。

家寧律師則說，今天就是持續進行調解，雙方都還在交換意見洽談中，之後還會有排定下一次時間，目前還沒有結論；為什麼分兩次調解，主要是因為相關資料太多，所以調解每次時間有限，所以一次就拿全部東西出來，有些東西需要時間，強調雙方都很理性交換意見，大家都是針對事情討論。

網紅Andy與前女友家寧的頻道帳務糾紛延燒，雙方今天在新北地院進行調解，Andy要求拿回多年經營頻道應得的一半，但經過30分鐘調解溝通，雙方仍未達共識。記者王長鼎／攝影
網紅Andy與前女友家寧的頻道帳務糾紛延燒，雙方今天在新北地院進行調解，Andy要求拿回多年經營頻道應得的一半，但經過30分鐘調解溝通，雙方仍未達共識。記者王長鼎／攝影

