軍官淪共諜判11年最高院定讞 刺探機密部分發回更審

中央社／ 台北30日電

空軍官校上校處長張銘哲涉遭台商吸收成為共諜，台中高分院依違反國安法判刑16年。最高法院將張男替境外勢力發展組織罪判刑11年定讞；刺探、收集軍事機密部分則撤銷發回更審。

台灣高等檢察署台中分署調查指出，台商鍾順和自2005年起在中國經商，期間遭解放軍吸收，回台後鎖定軍方人士作為滲透目標。2019年9月，鍾安排張銘哲赴印尼峇里島與3名任職廣東省海外聯絡辦解放軍會面，張交付服役單位、職務、家庭成員等個資，並收下見面禮1萬美元（約新台幣30萬元）。

調查發現，張銘哲被納編為組織成員，每月固定領取人民幣1萬5000元（約新台幣6.5萬元）工作費，春節、端午、中秋還有獎金，4年來共收受約新台幣134萬元不法利益；張則回報台灣空軍演習簡報、台美合作任務定位及軍內人事背景等敏感資訊，還蒐集台灣政黨、社會輿情資料。

調查也發現，還有1名葉姓軍官於112年起被鍾順和接觸，涉嫌在新加坡與解放軍見面時，依指示交付個資與軍中工作證影像，並允諾協助吸收村里長、打探親友赴中招待等情事，前後共收受約1萬美元。

去年3月，台中高分檢依違反「國家安全法」將張、葉、鍾3人起訴，並求處重刑。

台灣高等法院台中分院去年9月間審結宣判，認定張銘哲涉違反國安法判有期徒刑16年，沒收不法所得134萬元；葉姓軍官證據不足判決無罪；而鍾順和在審理期間已歿，合議庭諭知公訴不受理。

案經檢察官上訴最高法院，最高法院審理後，將張男替境外勢力發展組織罪判刑11年確定；至於台中高等法院將張男依刺探、收集軍事機密等分別判處4年及3年徒刑部分，最高法院撤銷發回更審。

台中高分院。聯合報系資料照
台中高分院。聯合報系資料照

最高法院 國安法 解放軍 共諜

