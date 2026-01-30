雲云董座曾志新殺害技術長 延長羈押2個月

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

以嬰兒智能監控攝影器材聞名雲云科技公司董事長曾志新被控殘殺梁姓技術長後，猛刺自己口腔，依殺人罪起訴，台北地院審理裁定曾羈押；曾的羈押期限將屆滿，法官審酌曾的羈押原因及必要性未消滅，裁定今天起延羈押2月。可抗告。

裁定書指出，本案已排定2026年4月14日至24日進行國民法官審理程序，為確保國家刑事司法權有效行使，經權衡社會秩序及公共利益、被告人身自由私益及防禦權受限制之程度，認對被告予以羈押處分，應屬適當，自2026年1月30日起延押2月。

曾志新與梁姓技術長因工作之事屢生摩擦，曾因梁在網路發表離職文批評他希望可刪文，但梁僅說會考慮，曾萌生殺人犯意。

檢察官指控，曾志新2025年3月7日持主廚刀自梁背後朝頭、背、頸部猛刺至少9刀，梁送醫急救後不治，曾偵查中即因重罪羈押，檢方去年6月依殺人罪嫌起訴曾，由台北地院國民法官法庭審理。

雲云科技董事長曾志新（中）。圖／聯合報系資料照片
國民法官 殺人 司法

