慣竊出庭嗆女法官更年期、飆罵三字 涉妨害法庭秩序罪嫌起訴

劉姓男子涉多起竊盜案，去年4月在台北地方法院法官開庭時，涉飆罵三字經，以英文回答不說中文，當庭辱罵法官、檢察官，國之將亡必有妖孽、不知利益迴避，以台語說偷來暗去等語。台北地檢署偵結依刑法侮辱公務員、違反法院組織法妨害秩序等罪嫌起訴。

劉男涉辱罵審判長、檢察官「改什麼呀，該妳更年期」、「不知利益迴避」」、「偷來暗去當我瞎了嗎？」等語，影響法庭秩序、法院公務員執行職務。

劉男涉偷超商商品、球鞋等物，檢方依竊盜罪8罪嫌起訴，去年北院開庭審理、12月審結宣判，法院判處應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護3年。由於劉男有另5件竊盜案，檢方聲請法院定應執行刑；北院認為劉男飾詞狡辯，無端耗費司法資源，難認真心悔過等，今年1月裁定應執行10月徒刑，得易科罰金30萬元。