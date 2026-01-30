豐原五口命案李團長求交保「家中也有5子女」 法院再押2月

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元，依詐欺等罪嫌起訴求刑15年；台中地院審理時李全部認罪，並請求60萬元交保，中院仍以她有逃亡、串供之虞，裁定延押2月，可抗告。

台中地檢署起訴指出，李女（45歲）以團購、刷卡買黃金等話術騙王家五口752萬，連同另7名被害人共詐得1536萬元，王家人最終不堪精神壓力、催債逼迫走上絕路；檢方痛斥李女手段惡劣，依銀行法、詐欺及恐嚇罪嫌起訴，求刑15年以上徒刑。

檢方偵訊時，李女否認詐欺，辯稱「都是他們主動來找我加入投資」，自己拿款項去經營網購、轉投資，讓錢在這些投資人中間滾，還稱「我這樣的做法沒有錯。」

直到中院1月22日開庭時，李女改口「全部認罪」，坦言自己以團購、刷卡買黃金手法詐騙投資人1500多萬元，自己僅拿其中約2成做實際投資，其餘8成用於自身欠債、生活所需，也有對王家五口恐嚇迫使以房屋借貸取走176萬元。

被害人王家女婿也透過律師表示，希望法院就檢方求刑，判李女15年以上徒刑，讓她用長期服刑在有生之年完整的贖罪，他們不願意談和解。

由於李女羈押期屆滿，中院1月27日再開庭訊問，李女當庭表示，願以50萬元至60萬元交保並接受電子腳環監控，若法院認有羈押必要，她已認罪不會和共犯、證人串供，希望不禁止接見通信；李的辯護人說，李女家有5名子女，她無逃亡能力，請求具保或解禁。

中院審酌，李女犯嫌重大，被羈押前又無故拖延、規避檢警偵辦，就算她現認罪，也難保後續不會逃亡，且她在偵查時避重就輕，不能完全排除有串供可能，考量本案受害金額1500多萬元、被害人數多，仍認有羈押必要，裁定她自2月14日起延長羈押2月，並續予禁止接見通信。

豐原王姓一家五口遇詐尋短，幕後主嫌「李團長」李女被起訴求刑15年，目前羈押中由台中地院審理。圖／報系資料照
