影／臨停買東西未熄火被偷 台東關山警迅速破案追回失車
關山警分局接獲通報後，立即派遣警力到場處理，並同步通報勤務指揮中心，協助掌握失竊車輛動向。警方迅速鎖定可疑對象，順利查獲涉案24歲林姓男子，成功將失竊車輛追回。
警方進一步清查發現，林嫌於短短近4個月內，已涉及多起竊盜案件，包括一般財物竊盜3件及汽機車竊盜5件，犯案手法具持續性與慣犯特徵。隨案移送法辦，並聲請預防性羈押獲准。
偵查隊長鄭志舷表示，類似車輛失竊案件，多因民眾一時疏忽所致，呼籲民眾務必養成良好用車習慣，落實「熄火、拔鑰匙、鎖車門」3大原則，避免在車內放置貴重物品，降低遭竊風險。
警方也提醒，若發現可疑人車或疑似竊盜情形，請立即撥打110報案專線；如不慎發生失竊案件，亦應第一時間通報警方，以利即時調閱監視器與相關資料，提高查緝效率。
