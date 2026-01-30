影／臨停買東西未熄火被偷 台東關山警迅速破案追回失車

關山警分局接獲通報後，立即派遣警力到場處理，並同步通報勤務指揮中心，協助掌握失竊車輛動向。警方迅速鎖定可疑對象，順利查獲涉案24歲林姓男子，成功將失竊車輛追回。

警方進一步清查發現，林嫌於短短近4個月內，已涉及多起竊盜案件，包括一般財物竊盜3件及汽機車竊盜5件，犯案手法具持續性與慣犯特徵。隨案移送法辦，並聲請預防性羈押獲准。

偵查隊長鄭志舷表示，類似車輛失竊案件，多因民眾一時疏忽所致，呼籲民眾務必養成良好用車習慣，落實「熄火、拔鑰匙、鎖車門」3大原則，避免在車內放置貴重物品，降低遭竊風險。