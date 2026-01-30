快訊

假釋犯被問「好了沒？」怒殺人判無期 辯死者挑釁上訴被駁回

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

假釋犯林家宏到基隆交易毒品，在民宅1樓遇到高姓友人，聊起天來，準備帶林上樓的李忠諺問「要上去了嗎？還要等你多久？」惹來殺身之禍。林拿摺疊刀刺殺李，李死亡。基隆地院國民法官庭認為李沒挑釁卻遭殺害，判林無期徒刑；案經上訴，台灣高等法院今判上訴駁回。

林家宏（33歲）原從事鐵工、當鋪工作，有傷害等前科，高院2020年裁定應執行5年10月徒刑確定，他2024年2月6日假釋出監。2024年6月20日下午，林與妻子林育滋搭乘友人陳柏均的轎車前往矯正署勵志中學探望陳妻，接著北上基隆欲找曾姓男子交易毒品。

一行人在當天晚上7點57分抵達曾家住處樓下，林家宏遇到高姓友人，負責帶林上樓的李忠諺說「你是好了沒？要上去了嗎？還要等你多久？」林心生不悅，拿刀刺死李。李的母親提告，基隆地檢署依殺人罪起訴林家宏。

基院國民法官庭認為林與李僅是點頭之交，林只因不滿被嗆，就拿刀殺害李，宛如當街隨機殺人，手段凶殘。林的律師辯稱，林是因為李突然對他「伸手」，才持刀殺人，不能與北捷鄭捷隨機殺人案相提並論。

一審審酌林智識程度為國中畢業、單親等情狀後，判他無期徒刑，褫奪公權終身。

林家宏上訴高院，改口是「傷害致死」。高院去年12月8日言詞辯論時，林的律師批評基院「程序違法」，也主張一審實體認定與客觀事實不符，還稱是被害人「挑釁」，林有攻擊但「沒有追擊」。

李母等不到判決，去年11月15日逝世。告訴代理人林峻義說，摺疊刀刀刃僅11公分，但刺進李身體的深度卻達11.2公分，力道分明是要人命，一審審理有提示證據，未違法。

高院認為一審認事用法無違誤，今駁回上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

假釋犯林家宏到基隆交易毒品，卻殺害帶路的男子李忠諺，基隆地院國民法官庭判林無期徒刑；案經上訴，台灣高等法院今駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影
國民法官 殺人案 基隆

