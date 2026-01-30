女律師林沄蓁控逼墮胎、離職 法院判呂秋遠要賠60萬元

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女認為工作、生育、人格權受侵害，向呂及呂經營的宇達經貿法律事務所求償150萬元，台北地方法院今判決要賠60萬元。

林沄蓁與呂秋遠2023年交往並發生關係，而呂秋遠被控要求墮胎，不顧林女懷孕而逼迫離職。林沄蓁在小孩出生之後，提請求認領子女訴訟，法院裁定指出，呂秋遠已經認領小孩並登記戶籍，因此駁回林女之訴。

林沄蓁離職後向北市勞動局申訴呂秋遠的宇達法律事務所懷孕歧視，勞動局調查之後，依違反性別平等工作法開罰宇達30萬元，並公布名稱及負責人姓名。

林沄蓁去年獨立接案後，除向台北市勞動局申訴呂秋遠歧視職場懷孕，也向台北律師公會申訴呂秋遠違反律師倫理、向新北地檢署控告呂秋遠強制罪與違反個資法，同時向台北地院遞狀對呂秋遠求償150萬元。

林沄蓁稱，她懷孕後，呂秋遠以LINE、簡訊、電話、外出約見等逼迫墮胎，呂當時說，「你等到2點診所開了，該做的事做一做」、「我會跟張姐說。我會讓你請假，你要愛請多久就請多久」，可見若她依照指示前往診所墮胎，則雙方僱傭關係持續。

另呂秋遠也曾說「妳真的確定要生下來了，好吧，那就離職吧」、「我不可能跟孩子的媽共事啊」，可見她若不墮胎，呂秋遠就拒絕她繼續任職、強迫她離職，她是否墮胎與能否繼續在呂秋遠的事務所任職，兩者之間有高度關聯。再者，呂秋遠無法提出書面勞動契約、她完整出勤及加班紀錄，顯然沒有計算實務訓練的時數。

林沄蓁認為自己拒絕墮胎而被違法解雇，導致她孕中頓失經濟來源，身心靈遭受重大壓力，又呂秋遠自訴訟起訴以來辯詞自相矛盾、延滯審理程序，造成她精神上痛苦隨訴訟延長持續加深加廣，請求150萬元精神上損害賠償有所依據。