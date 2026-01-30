快訊

絕對能源吸金案外案 DeFi虛擬幣詐騙50億...8人聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

絕對能源公司負責人邱志豪擅自募集發行有價證券，詐騙2.7億元，去年遭檢方起訴求刑18年，北檢又查出，邱志豪還誆騙投資人購買虛擬幣，並透過DeFi借貸平台「借貸智能合約」放款，佯稱有高利率報酬，全台近千人被騙，吸金逾50億元，調查局昨天搜索拘提9人到案，台北地檢署凌晨依違反銀行法聲押8人，

邱志豪因拒絕夜間偵訊，今天才移送檢方複訊。聲押8人包括邱志豪秘書邱朝露、DeFi營運長黃永瀚、業務總監吳承峰、軟體工程師黃俊維、業務人員林宇泰、楊獻智、王宥維、徐翰揚。

檢方掌握，邱志豪從2022至2025年間，發行「EGT幣」、「TBT幣」，並創設DeFi借貸平台APP，推出「借貸智能合約」，以主辦說明會等方式術誆騙投資人，佯稱購買EGT幣、TBT幣，可透過DeFi借貸平台放貸，承諾月息3%至7%，年利率高達36％至84％。

檢方另查出，邱志豪宣稱虛擬必須要挖礦，因此還發推廣「礦機」販售，並要被害人簽屬承攬契約，承諾可依銷售數額獲利分紅，沒想到全都是騙局。

此案是台灣高檢察發交北檢「打詐預警中心」偵辦，由主任檢察官周芳怡指揮台北市調查處、北市警大安分局執行第2波搜索，拘提9人到案，邱志豪因人在高雄，昨天下午才被拘提到案。

DeFi軟體工程師黃俊維涉吸金遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
絕對能源負責人邱志豪秘書邱朝露遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
DeFi營運長黃永瀚涉吸金遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
DeFi業務總監吳承峰涉吸金遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
