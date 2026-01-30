冷眼集／「教化可能性」如利刃 割裂被害家屬

「教化可能性」、「不符情節最重大之罪」近年頻繁出現在死刑改判理由中，看似是法官對刑法矯治功能理性評估，但對被害人家屬而言，幾個字卻像利刃，在等待癒合傷口上再度殘忍翻攪；教化可能性與其說期待，更像是一場豪賭，誰也不能擔保悲劇不會重演，對被害家屬而言，又還了什麼公道。

「教化可能性的鑑定方法科學嗎？鑑定一百次就有一百種可能」。這句出自台灣熱播戲劇台詞，點出了量刑鑑定最大的問題；梁育誌二度鑑定都認為再犯可能性高，最高法院仍以監獄諮商師證詞，認定更一審忽視他有矯治可能，最後更二審逆轉改判。

十三年前殺害師鐸獎女師凶嫌劉志明，經三次鑑定，最後一次認為他有教化可能，逆轉改判無期徒刑定讞；同樣一句「有教化可能性」，刺痛被害人家屬未癒的心。

教化可能性看似專業，但鑑定過程僅以當事人家庭背景、當下身心狀況等內容決定，存在模糊空間。以劉志明來說，三次鑑定橫跨八年，能否真實呈現心理狀況始終受質疑，何況監獄內封閉環境與回歸社會後的現實壓力截然不同，等刑滿出監，當初所做鑑定能否適用？司法給不出明確答案。

「教化可能性」、「不符情節最重大之罪」，鑑定報告片面記錄成改判理由，犯罪時的殘暴在判決書中被淡化，說是司法對加害人復歸社會的期待，看在民眾眼裡，更像正義只限加害人，被害人一方永遠盼不到應有的司法公道。