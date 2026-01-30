認定非預謀、有教化可能 梁育誌殺馬國女大生更二審逃死

長榮大學馬來西亞鍾姓女大生命案凶嫌梁育誌三度遭判死刑，更二審昨逆轉改判無期徒期。圖／聯合報系資料照片

長榮大學馬來西亞鍾姓女大生二○二○年十月廿日被性侵殺害棄屍山區，凶嫌梁育誌一、二審和更一審都被判死刑。高雄高分院更二審昨以他有教化可能、不屬預謀殺人，逆轉改判無期徒刑，褫奪公權終身，強盜罪另判八年。

鍾女家屬聞訊越洋喊「不能接受這樣的判決。」高雄高分檢也對判決不滿，認為梁育誌犯案有預謀性，短時間內完成性侵、強盜、殺人等行為，罪行重大應綜合評價，無從切割，判決有違背法令處，將依法上訴。

梁育誌共犯下強制性交殺人、強制性交未遂、遺棄屍體罪，一、二審認為再犯率高，尋找落單女生犯案，屬預謀犯罪，且均否認殺人，未見真摯悔意，應屬「最嚴重犯罪」。

梁育誌一、二審時由凱旋醫院、嘉南療養院完成鑑定，均認為「再犯」的可能性高，更一審再請嘉南療養院補充鑑定，顯示他無法深切反省犯行，再犯危險性高，維持死刑判決。

最高法院去年四月二度撤銷發回，認為梁育誌事先備妥「上吊結」，是否足以代表預謀仍有疑義，另依監獄心理諮商師證詞，梁有主動反思犯下本案之遠因，未排除有矯治可能性，死刑必須符合最嚴密法律程序，發回重審。

更二審昨認定，梁育誌原本計畫劫財劫色，首次收緊上吊繩圈後，鍾女反抗超出其預期，梁害怕被發現才收緊繩圈殺死鍾女，不能以梁事先備妥上吊繩，認定他有殺人預謀。

另依凱旋醫院、嘉南療養院關於矯治教化可能性、降低再犯之社會復歸可能性、量刑鑑定等意見，若對梁施以長期監禁、心理治療，應可促其反省及改善。

合議庭最後認定梁有教化、矯治可能性，無判死必要，依強制性交殺人罪判無期徒刑，強盜罪分論併罰，判刑八年。可上訴。