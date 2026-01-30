未成年性侵案擬修法 被害人20歲前不計追訴期

行政院會昨通過，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿廿歲以前所經過期間，不計入追訴權時效期間。本報資料照片 兒少性侵受害者成年後欲尋求司法協助，卻因超過追訴期求助無門，引發爭議；行政院會昨天通過，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿廿歲以前所經過期間，不計入追訴權時效期間。法界人士認為，修法對未成年受害人保護更加完整，也有人憂慮「廿歲」的界定有討論餘地。

行政院會昨通過法務部擬具的修正刑法追訴權時效法案，針對兒少性侵害犯罪，修法參考奧地利刑法、日本刑事訴訟法規範，明定性侵害等犯罪成立日至被害人滿廿歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

行政院長卓榮泰說，修法是為保障未成年遭性侵的被害人。法務部次長黃謀信說明，修法是為處理犯罪追訴權「從何時起算」問題，原來犯罪追訴權是犯罪成立當日開始起算，但兒少性侵害犯罪性質特殊，因此將兒少性侵害犯罪成立點，修正為被害者滿廿歲才起算。

黃謀信指出，兒少性侵害犯罪被害者特點為不敢、不能、不知，因被害者當時可能因身心受創無法提出告訴，也可能因和加害人權力不對等，不敢提告，且兒少被害人心智尚未成熟，也許不知如何提出告訴，修法解決此問題，避免壓縮被害人追究加害者時效。

法界人士指出，實務上許多年紀小受害人在遭受性侵害當時，沒有意識到正被侵犯，如果無法主張兒時權益，確實形成法律漏洞。另年幼被害人智識程度不佳，如法律時效消滅無法對加害人訴追，影響的不止是處罰加害人，可能擴及被害人求償問題。

也有人表示，民法修訂十八歲為成年人，刑法規定十八歲有刑事責任，畫定廿歲後起算兒少性侵案追訴權，法律與法律間如何衡平，有討論空間。有法官認為，行政院從寬認定兒少性侵害案追訴權，有助實現公平正義。