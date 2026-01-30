聽新聞
0:00 / 0:00

未成年性侵案擬修法 被害人20歲前不計追訴期

聯合報／ 記者黃婉婷王聖藜／台北報導

行政院會昨通過，明定<a href='/search/tagging/2/性侵害' rel='性侵害' data-rel='/2/241408' class='tag'><strong>性侵害</strong></a>犯罪成立日至被害人滿廿歲以前所經過期間，不計入追訴權時效期間。本報資料照片
行政院會昨通過，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿廿歲以前所經過期間，不計入追訴權時效期間。本報資料照片
兒少性侵受害者成年後欲尋求司法協助，卻因超過追訴期求助無門，引發爭議；行政院會昨天通過，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿廿歲以前所經過期間，不計入追訴權時效期間。法界人士認為，修法對未成年受害人保護更加完整，也有人憂慮「廿歲」的界定有討論餘地。

行政院會昨通過法務部擬具的修正刑法追訴權時效法案，針對兒少性侵害犯罪，修法參考奧地利刑法、日本刑事訴訟法規範，明定性侵害等犯罪成立日至被害人滿廿歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

行政院長卓榮泰說，修法是為保障未成年遭性侵的被害人。法務部次長黃謀信說明，修法是為處理犯罪追訴權「從何時起算」問題，原來犯罪追訴權是犯罪成立當日開始起算，但兒少性侵害犯罪性質特殊，因此將兒少性侵害犯罪成立點，修正為被害者滿廿歲才起算。

黃謀信指出，兒少性侵害犯罪被害者特點為不敢、不能、不知，因被害者當時可能因身心受創無法提出告訴，也可能因和加害人權力不對等，不敢提告，且兒少被害人心智尚未成熟，也許不知如何提出告訴，修法解決此問題，避免壓縮被害人追究加害者時效。

法界人士指出，實務上許多年紀小受害人在遭受性侵害當時，沒有意識到正被侵犯，如果無法主張兒時權益，確實形成法律漏洞。另年幼被害人智識程度不佳，如法律時效消滅無法對加害人訴追，影響的不止是處罰加害人，可能擴及被害人求償問題。

也有人表示，民法修訂十八歲為成年人，刑法規定十八歲有刑事責任，畫定廿歲後起算兒少性侵案追訴權，法律與法律間如何衡平，有討論空間。有法官認為，行政院從寬認定兒少性侵害案追訴權，有助實現公平正義。

性侵害 兒少 未成年 刑事訴訟 卓榮泰

延伸閱讀

政院提修刑法 網路公然侮辱最重2年徒刑20萬罰金

影／營建剩餘土石方之亂 行政院拍板三大策略

立法院本會期明天結束 行政院呼籲盡速審查總預算

人權會呼籲加速反歧視法立法 政黨補助金促女性參政

相關新聞

與社工訪視紀錄有出入 「剴剴案」訪視員遭法辦

保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死男童「剴剴案」，兒福聯盟社工陳尚潔涉未依規定通報，被依過失致死、偽造文書罪起訴；台北地方法院昨...

未成年性侵案擬修法 被害人20歲前不計追訴期

兒少性侵受害者成年後欲尋求司法協助，卻因超過追訴期求助無門，引發爭議；行政院會昨天通過，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿廿...

認定非預謀、有教化可能 梁育誌殺馬國女大生更二審逃死

長榮大學馬來西亞鍾姓女大生二○二○年十月廿日被性侵殺害棄屍山區，凶嫌梁育誌一、二審和更一審都被判死刑。高雄高分院更二審昨...

梁育誌改判無期 死者媽媽千字文悲訴「一輩子的痛」

梁育誌三度判死，歷次鑑定報告都認為「再犯可能性高」，最高法院依監獄諮商師證詞，認為不能排除矯治可能，發回更審後逆轉改判無...

無票闖台鐵五權站....猛推站務員落軌骨折 狠男涉殺人未遂再押2月

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員發現攔阻竟遭陳猛力推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，不久就有列車通過，陳涉嫌殺...

網路公然侮辱 政院提修法嚴懲

行政院會昨通過刑法修正，明定以網路或深偽方式犯公然侮辱者，處最高兩年以下有期徒刑、廿萬元以下罰金，以網路或深偽方式犯誹謗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。