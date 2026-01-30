聽新聞
與社工訪視紀錄有出入 「剴剴案」訪視員遭法辦

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

<a href='/search/tagging/2/剴剴案' rel='剴剴案' data-rel='/2/236989' class='tag'><strong>剴剴案</strong></a><a href='/search/tagging/2/兒福聯盟' rel='兒福聯盟' data-rel='/2/150927' class='tag'><strong>兒福聯盟</strong></a>女社工陳尚潔被控<a href='/search/tagging/2/過失致死' rel='過失致死' data-rel='/2/218188' class='tag'><strong>過失致死</strong></a>、<a href='/search/tagging/2/偽造文書' rel='偽造文書' data-rel='/2/135375' class='tag'><strong>偽造文書</strong></a>罪昨出庭。記者王聖藜/攝影
剴剴案兒福聯盟女社工陳尚潔被控過失致死、偽造文書罪昨出庭。記者王聖藜/攝影
保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死男童「剴剴案」，兒福聯盟社工陳尚潔涉未依規定通報，被依過失致死、偽造文書罪起訴；台北地方法院昨傳喚台北市社會局婦幼科粘姓女科長作證，粘女表示，同案文山居托中心訪視員林心慈造訪紀錄與陳尚潔有出入，市府政風處已函送檢方偵辦查明。

台北地檢署證實，市府政風處去年告發林心慈，已分「他字案」偵處，案由是偽造文書。

合議庭上周曾傳林心慈作證，林女當時說，她認為剴剴較安靜未達異常程度，還指劉彩萱面對剴剴問題態度表現很積極等。

粘姓女科長昨證稱，文山居托中心由社會局婦幼科管理，中心訪視員也要訪視，依慣例每七日上傳訪視紀錄，剴剴案發生後，市政府曾開過調查會議。

粘女說，林心慈會議中表示訪視時沒有看到剴剴頭上有瘀青痕跡，與陳尚潔所記載訪視紀錄不相同，經內部討論，因無法查證林女說法正確性，由政風處函送檢方偵辦。

陳尚潔律師昨開庭則指陳女偵查中遭不正訊問，聲請勘驗偵訊光碟；檢察官認為以譯文方式呈現即可，無勘驗必要；合議庭認為，陳女律師無法釋明勘驗必要性及待證事項，日後會在判決中回應。

依檢方起訴，劉彩萱早在二○二三年九、十月告知剴剴會講髒話、磨牙、掉牙、自撞，希望把剴剴送給別人托育，陳尚潔沒有依規定提高每月至少一次訪視頻率；剴剴二○二三年十二月廿四日過世，陳尚潔當天早上十一時成立「剴剴小天使」群組，第二天再找其他社工成立「一二二四意外處理」群組涉嫌串證。

