2萬箱流全台！芥花油假冒高檔義大利橄欖油牟利 黑心商交保畫面曝

調查局接獲情資，指融琦國際與源樂國際2家公司，涉以低價芥花油與進口橄欖油混充裝瓶，再不實標示「義大利」及「100% PURE橄欖油」高價出售，估計銷售12萬罐，不法獲利1500萬，嘉義市站日前搜索約談融琦負責人黃月雪、源樂負責人李尚融到案，北檢訊後依詐欺等罪命2人各80萬交保，業者交保畫面也曝光。

檢方同步約談公司員工李正琦、傅世杰到案，2人對案情配合調查，訊後各以20萬交保。

據調查，融琦與源樂公司為降低成本、牟取暴利，自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」後，載運至新北市深坑區倉庫，再以低價芥花油與進口橄欖油混充裝瓶後，黏貼「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」等標示，以批發方式販售給餐廳食材批發商及手工皂材料行，嘉義站獲報後報請北檢指揮偵辦。