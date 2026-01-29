快訊

尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

2萬箱流全台！芥花油假冒高檔義大利橄欖油牟利 黑心商交保畫面曝

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局接獲情資，指融琦國際與源樂國際2家公司，涉以低價芥花油與進口橄欖油混充裝瓶，再不實標示「義大利」及「100% PURE橄欖油」高價出售，估計銷售12萬罐，不法獲利1500萬，嘉義市站日前搜索約談融琦負責人黃月雪、源樂負責人李尚融到案，北檢訊後依詐欺等罪命2人各80萬交保，業者交保畫面也曝光。

檢方同步約談公司員工李正琦、傅世杰到案，2人對案情配合調查，訊後各以20萬交保。

據調查，融琦與源樂公司為降低成本、牟取暴利，自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」後，載運至新北市深坑區倉庫，再以低價芥花油與進口橄欖油混充裝瓶後，黏貼「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」等標示，以批發方式販售給餐廳食材批發商及手工皂材料行，嘉義站獲報後報請北檢指揮偵辦。

檢察官吳啟維指揮警方、調查站、食藥署及雙北衛生局組成專案小組，本月20日搜索融琦、源樂公司、黃月雪、李尚融住處、以及發貨倉庫等地，查封以芥花油混充橄欖油130箱（每箱6罐、每罐2公升裝），分送台北、新北市衛生局取樣送驗，另查扣混充油品機具設備、待分裝「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶、標籤及帳冊。

源樂國際負責人李尚融涉販售混充橄欖油牟利，檢方訊後以80萬交保。記者邱德祥／攝影
源樂國際負責人李尚融涉販售混充橄欖油牟利，檢方訊後以80萬交保。記者邱德祥／攝影
融琦國際負責人黃月雪涉販售混充橄欖油牟利，檢方訊後以80萬交保。記者邱德祥／攝影
融琦國際負責人黃月雪涉販售混充橄欖油牟利，檢方訊後以80萬交保。記者邱德祥／攝影

橄欖油 衛生局

延伸閱讀

純橄欖油爆摻入芥花油挨罰 譚敦慈授挑油秘訣：小罐買、別有品牌迷思

DeFi借貸平台放貸…全台千人被騙逾50億 絕對能源公司9人拘提到案

2萬箱流入市面！橄欖油混摻低價芥花油販售 不法獲利約1500萬元

嘉義市調查站破獲黑心橄欖油混充案 芥花油假冒義大利進口牟利1500萬

相關新聞

無票闖台鐵五權站....猛推站務員落軌骨折 狠男涉殺人未遂再押2月

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員發現攔阻竟遭陳猛力推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，不久就有列車通過，陳涉嫌殺...

2萬箱流全台！芥花油假冒高檔義大利橄欖油牟利 黑心商交保畫面曝

調查局接獲情資，指融琦國際與源樂國際2家公司，涉以低價芥花油與進口橄欖油混充裝瓶，再不實標示「義大利」及「100% PU...

療癒顧問被打死 藝識流創辦人4人起訴再押3個月

台北市藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒顧問遭凌虐致死，學院負責人王禹婕與胞弟營運長王劭丞、網紅牙醫執行長吳宗儒、療癒顧問...

隱匿掉支備用槍管造假清冊 海陸66旅8官士判決出爐

海軍陸戰隊陸戰66旅步二營步四連2020年間發現T75班用機槍預備槍管短少，未依規定通報，包括營、連、排長及承辦軍械士共...

台南女律師被控參與假寶石投資詐團判無罪 法官14點理由說分明

台南何姓女律師被控擔任詐欺集團法律顧問，自去年8月間參與莫姓、王姓、黃姓及張姓男子等4人玉石假買賣投資集團，被害人將所購...

走進案家、陪人回頭路 金門地檢署表揚8位績優榮譽觀護人

金門地檢署為感謝榮譽觀護人長年投入觀護與司法保護工作，特別舉辦「114年度績優榮譽觀護人表揚活動」，公開表揚8位績優榮觀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。