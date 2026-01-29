療癒顧問被打死 藝識流創辦人4人起訴再押3個月

網紅牙醫吳宗儒（右1）與藝識流國際身心靈療癒學院創辦人王禹婕（左3）涉傷害致死罪起訴。圖／本報資料照片

台北市藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒顧問遭凌虐致死，學院負責人王禹婕與胞弟營運長王劭丞、網紅牙醫執行長吳宗儒、療癒顧問林承毅涉案，4人偵查中羈押禁見，今依傷害致死罪嫌起訴、移審，台北地院召開羈押庭，裁定4人全部再羈押3月。

檢方查出，王禹婕以死者積欠藝識流諮詢費、共修營隊、數期會員年費（金卡會員會員新台幣20萬元）數額龐大要求死者書立還款協議，且去年8月帶到台北地方法院所屬民間公證人公證。

檢方查出，王禹婕、吳宗儒有醫學教育背景，去年9月26日王等4人得知林姓療癒顧問用藝識流名義預約試吃中秋節月餅，不滿林擅自主張作為，涉毆打教訓林男，9月26日到29日4人陸續徒手、棍棒敲擊毆打林男頭部、四肢、背部、腰部及臀部。

去年9月29日深夜11時31分，死者林姓療癒顧問已無生命跡象，11點38分才由王劭丞報警叫救護車送醫急救，林姓療癒顧問仍因四肢、背腰臀部肌肉受外力損傷出血，導致橫紋肌溶解症及相關併發症宣告死亡，檢方偵辦，依傷害致死罪嫌起訴王禹婕等4人。