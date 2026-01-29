快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

療癒顧問被打死 藝識流創辦人4人起訴再押3個月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

網紅牙醫吳宗儒（右1）與藝識流國際<a href='/search/tagging/2/身心靈' rel='身心靈' data-rel='/2/234529' class='tag'><strong>身心靈</strong></a><a href='/search/tagging/2/療癒' rel='療癒' data-rel='/2/232100' class='tag'><strong>療癒</strong></a>學院創辦人王禹婕（左3）涉傷害致死罪起訴。圖／本報資料照片
網紅牙醫吳宗儒（右1）與藝識流國際身心靈療癒學院創辦人王禹婕（左3）涉傷害致死罪起訴。圖／本報資料照片

台北市藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒顧問遭凌虐致死，學院負責人王禹婕與胞弟營運長王劭丞、網紅牙醫執行長吳宗儒、療癒顧問林承毅涉案，4人偵查中羈押禁見，今依傷害致死罪嫌起訴、移審，台北地院召開羈押庭，裁定4人全部再羈押3月。

檢方查出，王禹婕以死者積欠藝識流諮詢費、共修營隊、數期會員年費（金卡會員會員新台幣20萬元）數額龐大要求死者書立還款協議，且去年8月帶到台北地方法院所屬民間公證人公證。

檢方查出，王禹婕、吳宗儒有醫學教育背景，去年9月26日王等4人得知林姓療癒顧問用藝識流名義預約試吃中秋節月餅，不滿林擅自主張作為，涉毆打教訓林男，9月26日到29日4人陸續徒手、棍棒敲擊毆打林男頭部、四肢、背部、腰部及臀部。

去年9月29日深夜11時31分，死者林姓療癒顧問已無生命跡象，11點38分才由王劭丞報警叫救護車送醫急救，林姓療癒顧問仍因四肢、背腰臀部肌肉受外力損傷出血，導致橫紋肌溶解症及相關併發症宣告死亡，檢方偵辦，依傷害致死罪嫌起訴王禹婕等4人。

療癒 身心靈 中秋節

延伸閱讀

身心靈療癒變煉獄！預約吃月餅被打死 藝識流創辦人、網紅牙醫4人起訴

經典賽／12強4人→WBC0人！辰己涼介落選 樂天成日職唯一掛蛋

廣州政協吸收行政院科長當共諜！高院今開移審庭 兩人真面目曝光

23香港公務員持續表現欠佳 4人被勒令退休

相關新聞

無票闖台鐵五權站....猛推站務員落軌骨折 狠男涉殺人未遂再押2月

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員發現攔阻竟遭陳猛力推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，不久就有列車通過，陳涉嫌殺...

療癒顧問被打死 藝識流創辦人4人起訴再押3個月

台北市藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒顧問遭凌虐致死，學院負責人王禹婕與胞弟營運長王劭丞、網紅牙醫執行長吳宗儒、療癒顧問...

隱匿掉支備用槍管造假清冊 海陸66旅8官士判決出爐

海軍陸戰隊陸戰66旅步二營步四連2020年間發現T75班用機槍預備槍管短少，未依規定通報，包括營、連、排長及承辦軍械士共...

台南女律師被控參與假寶石投資詐團判無罪 法官14點理由說分明

台南何姓女律師被控擔任詐欺集團法律顧問，自去年8月間參與莫姓、王姓、黃姓及張姓男子等4人玉石假買賣投資集團，被害人將所購...

走進案家、陪人回頭路 金門地檢署表揚8位績優榮譽觀護人

金門地檢署為感謝榮譽觀護人長年投入觀護與司法保護工作，特別舉辦「114年度績優榮譽觀護人表揚活動」，公開表揚8位績優榮觀...

3歲繼子大便弄髒褲子...繼父毆踹再推去撞洗手台昏迷 二審仍判7年10月

吳姓男子前年和劉姓女子結婚，多次在工作的超商和住處凌虐3歲繼子，因不滿繼子大便在褲子上，連續8次推孩子撞洗手台致昏迷；一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。