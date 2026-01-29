海陸66旅隱匿遺失槍管 一審7人緩刑1人無罪

快訊

中央社／ 桃園29日電

海軍陸戰隊陸戰66旅112年間發現T75班用機槍預備槍管遺失，追查發現清點紀錄造假。桃園地院今天依共同犯公務員登載不實文書罪判處7人有期徒刑、緩刑3年，1人獲判無罪。

桃園地檢署起訴書指出，海軍陸戰隊陸戰66旅27歲潘姓中尉排長，自民國109年11月23日至27日擔任當週軍械武器裝備清點輪值人員，與36歲邱姓中士軍械士負有協助管制移防期間武器裝箱清點確認，卻因未落實清點責任，以致保管的T75班用機槍預備槍管遺失1支。

起訴書指出，海軍陸戰隊陸戰66旅42歲梁姓中校營長，與潘姓中尉排長、邱姓中士軍械士、39歲林姓中校營長、33歲賴姓少校連長、32歲劉姓少校連長、25歲簡姓中士軍械士協辦、28歲黃姓中士軍械士等共8人，明知槍管在109年12月14日就被發現短缺，卻偽造清冊回報。

全案經海軍陸戰隊陸戰66旅後勤科於112年3月25日審查軍械武器清點資料時察覺有異，回報上級循線追查才曝光，8人分別被依遺失軍用物品、虛偽通報及現役軍人公文書登載不實等罪嫌起訴。

桃園地方法院審理時，法官審酌被告使上級主官無法正確掌握軍情、有害國軍武器管理資料正確性，但品行尚可，只因不熟規定，不知槍管遺失可循遺失報賠程序處置，且無前案紀錄。

今天依共同犯公務員登載不實文書罪，判處梁姓、林姓中校營長有期徒刑1年5月、緩刑3年、向公庫支付新台幣10萬元；賴姓、劉姓少校連長有期徒刑1年3月、緩刑3年、向公庫支付7萬元。

黃姓中士軍械士處有期徒刑1年1月、緩刑3年、向公庫支付5萬元；簡姓中士軍械士協辦有期徒刑1年、緩刑3年、向公庫支付4萬元。

判決書指出，難認潘姓中尉排長、邱姓中士軍械士有未落實清點責任而遺失槍管的犯行，且該遺失槍管組成具獨特性，外界無法依單一零附件實施逆工製造，不會造成危害社會安全問題，縱有遺失，仍與遺失軍用物品罪要件不符。

因此依共同犯公務員登載不實文書罪，判處邱姓中士軍械士處有期徒刑1年1月、緩刑3年、向公庫支付5萬元，遺失軍用物品罪部分無罪，潘姓中尉排長則無罪。均可上訴。

