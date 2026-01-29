隱匿掉支備用槍管造假清冊 海陸66旅8官士判決出爐

海軍陸戰隊陸戰66旅步二營步四連2020年間發現T75班用機槍預備槍管短少，未依規定通報，包括營、連、排長及承辦軍械士共8人遭訴，桃園地院今宣判，除潘姓中尉排長無罪，其餘7人依共同犯公務員登載不實文書罪，分別判處1年5月至1年不等徒刑，均獲緩刑，可上訴。

判決主文指出，時任步二營梁姓及接任林姓2名中校營長，均判處徒刑1年5月，支付公庫10萬元；時任步二營步四連賴姓及接任劉姓2名少校連長，均判處徒刑1年3月，支付公庫7萬元；時任步二營步四連邱姓及黃姓2名中士軍械士，均判處徒刑1年1月，支付公庫5萬元，協辦的簡姓中士軍械士獲判1年，支付公庫4萬元，以上7人均獲緩刑3年；被訴遺失軍用物品罪嫌的潘姓中尉排長及邱姓中士軍械士均獲無罪。

犯罪事實指出，時任66旅步二營步四連潘姓中尉排長，2020年11月23日至27日期間，擔任當周軍械武器裝備清點輪值人員，與邱姓中士軍械士負責於24日協助管制移防期間武器裝箱清點確認，卻因未落實清點，不知單位保管槍號「002246」的T75班用機槍的預備槍管已經遺失。

同年12月14日士官長王擇龍發現備用槍管短缺，包括上下半或年度械彈特別清點、兵工移交清冊、械彈特別清點成果表、械彈清點分布明細表及械彈清點成果統計表等文件，均登記不實數據，潘排長為此返回復興崗調帶清查，發現移防前已短少，並非他當值期間遺失的，賴連長因此向主官梁營長報告。

梁認為，遺失的備用槍管是零組件，且未明文規定造冊時，必須將零件一併登記，當下屬通報時，正因執行其他任務，且旅上三個營經常互借裝備，才認定槍管定在旅部內，便讓下屬免通報繼續找；軍械承辦人邱中士認罪，表示發現遺失時，就該依軍品遺損核賠程序處理，後因下基地繁忙且調離職務，程序也沒跑完。

合議庭就登載不實有罪部分說明，審酌梁、林2人身為營長，明知武器彈藥短少應逐級回報國防部，卻選擇自己去找槍管，沒有立即上報，導致上級無法掌握正確軍情，為掩蓋此事，與賴、劉2連長、邱、黃軍械士及協辦的簡中士共同在清點帳冊、公文書上登載不實的槍管數量，造成國軍武器管理資料失真。

念在7人事後均坦承犯行，考量他們的學經歷、工作表現、家庭經濟狀況，且都受到海軍陸戰隊的懲處，部隊也求情說，他們工作認真、品行尚可，只因為不熟悉「軍品及軍用器材管理作業規定」，不知道槍管遺失可循遺失報賠程序辦理，單純就保管不當的違失行為負行政懲處即可；以及他們均無前科等情狀，分別量處適當之刑，並依法諭知緩刑。

就遺失軍用物品罪獲無罪理由，合議庭根據卷證，不認為是因潘、邱2人疏於清點而造成槍管遺失，遺失的槍管屬於「備用槍管組」，結構特殊，外界無法單靠零件逆向製造完整武器，因此，即使遺失也不會造成社會安全危害，如此便不符合「遺失軍用物品罪」要件，2人獲無罪。