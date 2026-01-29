台南女律師被控參與假寶石投資詐團判無罪 法官14點理由說分明

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南何姓女律師被控擔任詐欺集團法律顧問，自去年8月間參與莫姓、王姓、黃姓及張姓男子等4人玉石假買賣投資集團，被害人將所購得翡翠或玉石送鑑定後，發現石英染色或灌膠才發現受騙，莫等4人分判8年至2年不等徒刑外，台南地院也以14點說明何女獲判無罪理由。

台南地院合議庭指出，何女被訴參與本案詐欺集團、詐欺、洗錢部分，依莫等人證述及對話紀錄，可知莫對何女而言，並非首次委任「生客」，且現行一般律師與公司法人間法律顧問委任流程，並無明文規範課以律師應對委託人盡何種查核義務，且公司負責人僅為「借名登記」狀態也非少見。

合議庭認為，買賣合約也均載明「本律所僅此作為法律顧問，並非分公司或擔保平台」，且買責合約既均未顯示任何「保證」字樣，所以合約上所載「法律顧問」並不負「擔保產品真偽」或「出貨與否」責任，而是由消費者自行評估。

合議庭指出，黃與莫是表兄弟關係，且黃經由莫招募而向被害人收款，致遭收押禁見，黃與何女在台南看守所律見後，由何女轉告莫要「正常發貨」、「與被害人和解」，是訴訟上的策略，屬何女為黃涉及另案辯護權的正當行使。

此外，何女被訴洩密部分，合議庭也表示，何女持續將黃開庭、律見、延長羈押情形回報予莫知悉，固有對話紀錄可憑。然而，2人為表兄弟關係，莫關心表弟另案進度，符合一般親戚間的關懷常態。

合議庭強調，依本案詐欺集團群組，並無證據證明何女為該等群組內成員，且證人莫於審理時證稱何女沒有在群組裡面，何女對於群組內所載內容均不知道，難認何女有參與本案詐欺集團詐欺、洗錢犯行。

台南地院指出，無證據證明何女為詐欺集團群組內成員外，證人證稱何女不在群組裡面，也對群組內所載內容均不知道，難認何女有參與其詐欺、洗錢犯行。圖／本報資料照

