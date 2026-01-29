剴剴案陳姓社工涉過失致死 北市婦幼科長出庭作證

男童「剴剴」虐死案，兒盟陳姓社工涉過失致死遭起訴。北院今天開庭，傳喚北市社會局婦幼科長粘羽涵，她證稱，文山居托中心林姓訪視員疑偽造訪視紀錄，已函送檢方偵辦。

據了解，林姓訪視員涉及偽造訪視紀錄一案，北檢去年已受理偵辦。

「剴剴」虐死案，台灣高等法院27日仍判保母姊妹劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑。此外，台北地檢署查出，兒福聯盟陳姓社工3次訪視「剴剴」後，明知異常卻未如實寫訪視紀錄，113年8月間依過失致死、行使業務登載不實文書等罪起訴陳女，並建請法院從重量刑。

台北地方法院今天開庭審理陳姓社工涉過失致死案，由於林姓訪視員上次出庭時證稱，訪查時沒看到剴剴頭部有瘀青，又說自己記錯訪視時間，北院今天傳喚督導林姓訪視員的粘羽涵作證，進一步釐清相關細節。

粘女表示，文山居托中心是由婦幼科管理，居托中心訪視員依慣例每7天上傳訪視紀錄，並證稱上次出庭作證的林姓訪視員被查出疑似偽造訪視紀錄。

粘女證稱，林姓訪視員曾透露訪視時沒有看到剴剴頭上有瘀青痕跡，與陳姓社工所記載的訪視紀錄說明剴剴頭上有瘀青的內容並不相同，且林女疑似有偽造訪視時間的問題，經內部討論，已由政風室函送檢方偵辦、釐清。

此外，陳姓社工辯護人質疑偵查檢察官訊問證人時涉及不正訊問，污染證詞，聲請勘驗偵訊錄音、錄影檔；公訴檢察官則質疑，歷次審理程序，辯護人一再聲請新的勘驗標的，完全沒釋明待證事實，無法苟同拖延程序進行。

合議庭評議後，認為辯護人無法就勘驗必要性，還有待證事項做明確釋明，認為無勘驗必要性，詳細理由在判決會敘明。

合議庭定下次庭期為2月23日，當天會提示卷證，之後就會訊問陳姓社工。審判長吳家桐表示，由於當天是一整天的庭期，若順利，希望當天就言詞辯論。

開庭後，陳姓社工快步走出法院搭車離去，場外兒少守護行動團體等民眾則不斷高呼要求重判、當庭羈押。