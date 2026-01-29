快訊

走進案家、陪人回頭路 金門地檢署表揚8位績優榮譽觀護人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門地檢署為感謝榮譽觀護人長年投入觀護與司法保護工作，特別舉辦「114年度績優榮譽觀護人表揚活動」，公開表揚8位績優榮觀，肯定其無私奉獻的付出，檢察長王柏敦期許榮觀夥伴未來能繼續協助觀護個案輔導及推展各項司法保護業務，嘉惠更多受保護管束人找到人生方向，積極發揮預防犯罪的社會安全防衛功能。

表揚活動由王柏敦主持，福建高等檢察署金門檢察分署毛有增檢察長也蒞臨指導，榮觀團隊及觀護人室同仁熱情參與，現場氣氛溫馨隆重。本次獲獎榮觀中，吳成宗、蔡根培獲法務部表揚；莊玉循、顏少棠、蔡素瓊獲福建高等檢察署金門檢察分署表揚；蔡育仁、洪松柏、張金春則獲金門地檢署表揚，展現中央與地方對榮觀制度的高度肯定。

毛有增致詞時表示，此次重返107年時服務過的單位，見到多位熟悉的榮觀夥伴多年來持續協助地檢署推動觀護與司法保護工作，內心深感欣慰。他指出，榮譽觀護人在受保護管束人復歸社會的過程中，扮演不可或缺的關鍵角色，同時也是地檢署推動反毒、反賄選及反詐騙宣導的重要助力，相關付出也屢獲法務部肯定。

王柏敦則感謝榮觀長期協助觀護案件，除到署值班、協助約談外，亦不辭辛勞前往案家訪視，對觀護業務推展助益良多；並特別感謝榮譽觀護人協進會理事長吳成宗帶領團隊，全力配合司法保護政策，在人力與資源上給予大力支持。

金門地檢署現聘榮譽觀護人共21名，其中莊水池、林水綠及洪松柏等3位榮觀老師，自民國77年起即受聘協助本署推動觀護及司法保護業務，服務迄今已逾37年，堪稱本署司法保護之中堅；另有呂清富、何莉莉、陳為學、許金玉等4位榮觀老師，也有20年榮觀經歷；翁永溫、孫國粹、蔡素瓊、蔡根培、蔡育仁、莊玉循及顏少棠等7人榮觀老師服務經歷亦超過10年。

王柏敦期勉榮觀夥伴未來持續協助觀護個案輔導，深化司法保護工作，協助更多受保護管束人重返正軌，發揮預防犯罪與維護社會安全的重要功能。

金門地檢署舉辦「114年度績優榮譽觀護人表揚活動」，公開表揚8位績優榮觀，肯定其無私奉獻的付出。圖／金門地檢署提供
金門地檢署舉辦「114年度績優榮譽觀護人表揚活動」，公開表揚8位績優榮觀，肯定其無私奉獻的付出。圖／金門地檢署提供

