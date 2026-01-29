3歲繼子大便弄髒褲子...繼父毆踹再推去撞洗手台昏迷 二審仍判7年10月

吳姓男子前年和劉姓女子結婚，多次在工作的超商和住處凌虐3歲繼子，因不滿繼子大便在褲子上，連續8次推孩子撞洗手台致昏迷；一審依成年人故意對兒童犯傷害及殺人未遂罪判吳7年10月徒刑。案經上訴，台灣高等法院連續2次開庭，吳均未到庭，二審今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

吳（25歲）犯後曾遭羈押，以沒有殺意、沒有殺人未遂請求交保遭駁回；他當時主張在客廳清理繼子大便，繼子在浴室洗澡，兩人相距10步之遙，劉女證述聽到潑水聲，是因他正在清理客廳，台灣如此的法治社會，僅僅聽到水聲何以判定殺人？他過去或許曾以打罵方式教育，也是「痛在自己」，他終歸是愛繼子的，自認親子教育比誰都好。

檢方起訴指出，吳常帶繼子到任職的超商上班，卻多次以拳頭或棍棒毆打男童，造成男童多處受傷、流血。前年7月1日，因繼子不承認排便在褲子上，吳拿「愛心小手」、徒手毆打，並將孩子推倒在地至少8次，繼子硬腦膜下出血、疑似肝臟及脾臟損傷、左側眼眶骨折、右側鎖骨骨折及全身多處新舊瘀傷，送醫後家暴情事曝光。檢方認為吳犯後態度不佳，依妨害幼童發育罪、家暴之殺人未遂罪起訴，求刑5年6月。

一審審理時，吳承認長期毆打繼子，但聲稱自己也是「從小被打到大」、「擔心孩子像他以前一樣成為不良少年」，否認殺人意圖，一審根據劉女、男童舅舅證詞等，認定吳在浴室推倒繼子，暴力行為導致繼子撞上洗手台後昏迷，吳卻不顧男童會否因而喪命。

一審審酌吳對年幼無助的孩童施加嚴重肢體暴力，案發後還企圖推卸責任給男童的哥哥，否認殺人意圖，毫無悔意，依成年人故意對兒童犯傷害罪、殺人未遂罪判7年10月徒刑。

案件上訴，高院開庭時，吳因兩次經合法傳喚都未到庭，而行一造辯論。高院認為，一審判決認事用法及量刑均無違誤或不當，吳上訴無理由，判決駁回上訴，仍判吳7年10月徒刑。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線