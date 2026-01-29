快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄地院法官霸凌書記官成立 法官判她要賠償10萬元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄地院某法官被控霸凌書記官，書記官申訴後高雄地院及司法院認定霸凌成立，書記官提告求償，高雄地院簡易庭法官依據院方調查報告，認定霸凌行為已侵害書記官權利，盼法官應賠償10萬元。可上訴。

該法官與書記官前年配為同一股，但工作期間出現摩擦，前年書記官認為法官霸凌她，向高雄地院申訴，院方為此組成霸凌小組調查，同年11月14日經調查後認定法官構成霸凌，並報備司法院霸凌成立。

事後書記官另對法官提民事求償10萬元，由高雄地院簡易庭分案審理，簡易庭開庭時，僅書記官到庭，法官則書面回覆。

簡易庭法官依據地院霸凌調查報告及會議紀錄，認定法官確實有對書記官霸凌，法官審酌被告法官及書記官為職場上關係，卻已枝微末節之事對書記官霸凌，情節難認輕微。

簡易庭法官審酌兩方身分、地位及經濟能力、加害程度等一切情狀後。全額照准書記官求償，判法官應賠償10萬元。

據了解，當時書記官提出霸凌申訴後，高雄地院已不再將兩人配在同一股，此案霸凌成立後另依規做出行政處分。

高雄地院。圖／本報資料照
高雄地院。圖／本報資料照

法官 書記官 霸凌

延伸閱讀

ESG 最前線／職場霸凌專章 重塑 ESG 治理框架

台中女警恐嚇盧秀燕、父控分局孤立霸凌 分局澄清：與事實不符

不甩職場霸凌、特權辦公室爭議 總統府今派高金枝掌司法院秘書長

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

相關新聞

嘉義市調查站破獲黑心橄欖油混充案 芥花油假冒義大利進口牟利1500萬

調查局嘉義市調查站接獲檢舉，發現黃姓及李姓業者涉嫌自2024年起，以進口義大利橄欖油為幌子，在新北市深坑區倉庫利用芥花油...

馬國女大生性侵殺害凶嫌梁育誌更二審逃死 母親悲憤寫長文痛訴司法

馬來西亞籍鍾姓女大生6年前被高雄男子梁育誌性侵殺害，梁一審、二審、更一審三度被判死刑，今高雄高分院更二審認定梁不屬預謀，...

無票闖台鐵五權站....猛推站務員落軌骨折 狠男涉殺人未遂再押2月

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員發現攔阻竟遭陳猛力推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，不久就有列車通過，陳涉嫌殺...

高雄地院法官霸凌書記官成立 法官判她要賠償10萬元

高雄地院某法官被控霸凌書記官，書記官申訴後高雄地院及司法院認定霸凌成立，書記官提告求償，高雄地院簡易庭法官依據院方調查報...

海陸六六旅5年前移防少支T75備用槍管未回報惹禍 法院今將宣判

海軍陸戰隊陸戰六六旅步二營步四連2020年11月底自復興崗移防，清點發現T75班用機槍少支預備槍管，未依規定通報，並在清...

台南女律師被控參與假寶石投資詐團 一審獲判無罪

台南何姓女律師被控擔任詐欺集團法律顧問，自去年8月間參與莫、王兩男所指揮玉石假買賣投資集團，被害人將所購得翡翠或玉石送鑑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。