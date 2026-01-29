聽新聞
高雄地院法官霸凌書記官成立 法官判她要賠償10萬元
高雄地院某法官被控霸凌書記官，書記官申訴後高雄地院及司法院認定霸凌成立，書記官提告求償，高雄地院簡易庭法官依據院方調查報告，認定霸凌行為已侵害書記官權利，盼法官應賠償10萬元。可上訴。
該法官與書記官前年配為同一股，但工作期間出現摩擦，前年書記官認為法官霸凌她，向高雄地院申訴，院方為此組成霸凌小組調查，同年11月14日經調查後認定法官構成霸凌，並報備司法院霸凌成立。
事後書記官另對法官提民事求償10萬元，由高雄地院簡易庭分案審理，簡易庭開庭時，僅書記官到庭，法官則書面回覆。
簡易庭法官依據地院霸凌調查報告及會議紀錄，認定法官確實有對書記官霸凌，法官審酌被告法官及書記官為職場上關係，卻已枝微末節之事對書記官霸凌，情節難認輕微。
簡易庭法官審酌兩方身分、地位及經濟能力、加害程度等一切情狀後。全額照准書記官求償，判法官應賠償10萬元。
據了解，當時書記官提出霸凌申訴後，高雄地院已不再將兩人配在同一股，此案霸凌成立後另依規做出行政處分。
