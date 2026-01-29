嘉義市調查站破獲黑心橄欖油混充案 芥花油假冒義大利進口牟利1500萬

調查局嘉義市調查站接獲檢舉，發現黃姓及李姓業者涉嫌自2024年起，以進口義大利橄欖油為幌子，在新北市深坑區倉庫利用芥花油混充，並在瓶身標示「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」牟取暴利。專案小組於1月20日發動搜索，查扣130箱混充油品與相關機具，黃姓及李姓負責人經複訊後，由檢察官分別裁定80萬元交保。專家提醒原裝油品開封混充將縮短保存期限。

調查局表示，黃、李分別為2家公司負責人，涉嫌將每20公升橄欖油混入約500公升芥花油，以1比25的比例分裝販售予餐廳與手工皂行。目前初步估計自2024年至今已售出約2萬箱，不法獲利約1500萬元。專案小組於搜索現場查封大批混充油品，並由台北市及新北市衛生局取樣送驗，全案正擴大清查銷售流向。

檢方調查，黃、李2人為降低成本，由黃的公司進口少量橄欖油，再由李的公司購買國內低價芥花油進行混充。現場查扣的空桶與標籤顯示，業者意圖欺騙不知情之消費者。李姓及傅姓員工因涉嫌違反食品安全衛生管理法與刑法詐欺罪，分別以20萬元交保。

隨著春節假期將至，食用油需求增加，調查局呼籲民眾切勿購買來路不明的油品。調查局將持續配合行政院「五環2.0食安政策」，查緝黑心食品。若民眾發現假冒或混充油品，可向各地調查處站檢舉，共同守護食安。

嘉義大學食品科學系主任呂英震表示，低價油混充高價油若涉及標示不實，即違反消費者保護相關規範，自行混充的環境若非合格食品生產基地或環境髒亂，不明異物可能掉入，造成食品安全疑慮；此外，原裝油品開啟後，空氣中的水分與氧氣進入，會導致油品保存期限縮短並產生氧化作用，生成過氧化物，對消費者健康產生不利影響。