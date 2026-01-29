台南女律師被控參與假寶石投資詐團 一審獲判無罪
台南何姓女律師被控擔任詐欺集團法律顧問，自去年8月間參與莫、王兩男所指揮玉石假買賣投資集團，被害人將所購得翡翠或玉石送鑑定後，發現石英染色或灌膠才發現受騙，何女否認犯行，台南地院今下午宣判，首謀莫男被判刑8年，何女因罪證不足而獲判無罪。
檢方起訴，何女於前年8月間起參與莫、王所指揮假買賣、假投資詐欺集團，該詐欺集團透過臉書、抖音等網路社群媒體進行直播，以買賣或投資翡翠、玉石等原石或成品可以獲利，使被害人陷於錯誤而匯款或面交數萬至數百萬元金錢，事後再以各種理由搪塞並斷絕聯繫，藉以獲取暴利。
後經被害人將所購得寶石送鑑定，發現並非翡翠或玉石，而係石英染色或灌膠等情始知受騙。據統計，本案詐騙被害人數已達10餘人，詐騙金額超過860萬元。目前仍持續追查共犯與被害人。
檢方表示，何女擔任詐欺集團法律顧問，會致電被害人表明律師身分及誆稱寶石真實性，且曾於前年10月9日在其經營法律事務所向被害人收取101萬元現金後，交予莫指定詐欺集團成員。詐欺集團成員為警查獲時均委任何女為選任辯護人，她將成員所為供述及掌握到檢警偵辦方向及內容回報予莫。
