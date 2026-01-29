金安保「假互助真吸金」近3億 新北檢起訴6人、負責人求刑13年

金安保網路平台藉由「安心33互助保障」、「益壽年年專案」等方案，假互助、真吸金並非法經營保險業務，不法所得至少2.8億餘元。新北地檢署今依違反銀行法、保險法、詐欺犯罪危害防制條例及組織犯罪條例等罪，起訴負責人張仕霖、監察人吳昱勲、執行長丁慶安等6人，對首腦張男求處重刑13年，並聲請沒收全部犯罪所得。

全案由新北檢企業犯罪專組檢察官王涂芝，指揮刑事警察局偵查第二大隊偵辦。檢警查出，金安保涉嫌自2020年10月30日起。對外銷售「安心33專案」、「益壽年年專案」，會員每月需繳互助費3600元及每年1200元年費，繳滿36期後，身故年利率將可遞減，終止契約者則可領取原繳費用的110%，且3年內終止不退費。