不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

聯合報／ 記者唐秀麗／台北即時報導

高雄男子梁育誌6年前擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵殺害鍾女後棄屍山區，梁一、二審都判死刑，更一審也維持死刑判決，今更二審認為他有教化可能、不屬預謀殺人，逆轉改判無期徒刑，但在鍾女案發生前另有一名同校女大生就曾曝料險遭梁嫌以同樣手法擄走喪命，網友質疑難道這還不叫預謀殺人？等他放出來再犯案讓下一個女大生受害嗎？呼籲法官不要為廢死而廢死。

馬國女大遭擄走前，就有一名同校女大生在大學生Dcard上爆料指，「我是上一次差點被抓走的女大生」，並痛斥學校後門路燈不亮，她受訪表示，曾到大潭派出所「備案」，但警方未給報案三聯單，傳出警方吃案疑雲，當時被大潭派出所吃案，時任台南市警察局長詹永茂向市長黃偉哲自請處分，歸仁警分局長楊慶裕（已調嘉義市警察局副局長）、大潭派出所長張忠肯及高姓警員遭監察院彈劾，2022年5月31日懲戒法院楊及張被降二級改敘，高姓警員降一級改敘。 基層警今天受訪表達無奈、不滿。

這名同校女大生當時質疑遭警吃案，她表示，梁嫌以同樣手法以童軍繩由後方套頸部，幸好她機警快速逃脫，但她到派出所報案，警方一度以惡作劇「備案」未正式受理，後來才發生鍾女遭擄走虐殺案件。

部分長榮女大生今聽聞逆轉判無期徒刑，都感到不可思議，梁嫌高雄住家與台南長榮大學有地緣關係，很怕若梁嫌假釋再放出來，是否可能再犯？感到很恐慌、害怕。

鍾姓女大生命案發生前，就有另一同女大生在Dcard上爆料指我是上一次差點被抓走的女大生。記者唐秀麗／攝影

長榮大學 馬來西亞 吃案

