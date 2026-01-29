剴剴虐死案再添一案 社會局科長爆：居托中心訪視員被法辦

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死男童「剴剴案」中，兒福聯盟社工陳尚潔未依規定通報，依過失致死、偽造文書罪嫌起訴。台北地院今傳喚台北市社會局婦幼科粘姓女科長作證，粘女證稱，文山居托中心訪視員林心慈疑偽造訪視紀錄，由市府政風室函送檢方偵辦。

合議庭上周曾傳喚林心慈出庭作證，林女當時證稱，她認為剴剴較安靜，未達異常程度，還一度表示劉彩萱面對剴剴的問題，態度表現很積極等。

不過，粘姓女科長今證稱，文山居托中心是由婦幼科管理，中心訪視員也要訪視，並依慣例每7日上傳訪視紀錄；粘女說，居托中心訪視員林心慈被查出疑似偽造訪視紀錄，台北市政府針對此事曾開過調查會議。

粘女說，林心慈曾透露訪視時沒有看到剴剴頭上有瘀青的痕跡，與陳尚潔所記載的訪視紀錄說明剴剴頭上有瘀青的內容並不相同，且林女疑似有偽造訪視時間的問題，經內部討論，現已由政風室函送檢方偵辦、釐清。

陳尚潔的律師認為，陳尚潔在偵訊時遭不正訊問，必須勘驗光碟釐清真相，聲請勘驗陳女的偵訊光碟；公訴檢察官認為，偵訊光碟以譯文方式呈現即可還原真相，沒有勘驗必要，主張不必此項證據調查。

合議庭認為，陳尚潔的律師無法釋明勘驗的必要性及待證事項為何，日後會在判決書中說明回應，並訂2月23日提示證據及辯論，辯論如時間不及留待26日處理。

依檢方起訴，陳尚潔2022年3月接到新北市政府轉介的「剴剴」出養案，劉彩萱早在2023年9、10月就告知「剴剴」會講髒話、磨牙、掉牙、自撞，希望把「剴剴」送給別人托育，陳尚潔卻沒有提高每月至少1次的訪視頻率。

檢方指控，「剴剴」於2023年12月24日過世，陳尚潔當天早上11點成立「剴剴小天使」群組，第2天再找其他社工成立「1224意外處理」群組，涉嫌串證，依偽造文書、過失致死罪起訴陳女，起訴時從重求刑。

至於劉彩萱、劉若琳虐死剴剴案，台灣高等法院日前宣判，維持一審刑度依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪各判處無期徒刑、有期徒刑18年。

剴剴案兒福聯盟女社工陳尚潔被控過失致死、偽造文書罪今天出庭。記者王聖藜/攝影
