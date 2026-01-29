嘉義環抱重摔母親後不治仍判17年5月 二審判決理由出爐

嘉義市莊姓男子前年11月28日凌晨向母親討錢、要母親買早餐不成而發生爭執，自後方環抱母親後摔至地面，母親倒地不起，直至路過民眾通報119送醫10天後不治，一審被判刑17年5月，不服上訴，二審認其犯罪惡性重大，無值得憫恕之處，不應酌減其刑，駁回上訴。

莊男及辯護人主張，原審未全面審酌他長期以來在家庭關係中的失落與不睦，以及其因沉迷賭博導致生活困頓，進而與母親產生金錢糾紛及情緒衝突等因素，導致其情緒失控，進而犯下此案。

辯護人認為，原審未能更深入探究莊男犯案時的心理狀態、長期累積的家庭問題，以及其犯後雖未坦承所有犯行，但對於抱摔行為仍有承認，並非全然無悔意。

台南高分院合議庭指出，原審時莊男及辯護人即未主張被告有刑法第59 條酌減其刑的適用，表示莊男等均知悉他因犯傷害直系血親尊屬親致死罪，剝奪其母親生命，犯罪惡性重大。

合議庭表示，原審也考量莊男傷害母親屬於家庭暴力犯行，且攻擊手段是直接攻擊頭部，其攻擊手段與雙方間衝突情事不成比例。

又莊男於母親倒地後，事後對於倒地不起的母親未加置理即離開現場等犯罪情節，也認其犯罪情狀無值得憫恕之處，不應酌減其刑。

合議庭認為，原審判決對莊男所處之刑，是由職業法官與國民法官充分審理、評議後，審酌各款量刑因子後而決定的，原審判決所說明的量刑情狀並無違法不當。莊男上訴請求從輕量刑，難認有理由，應予駁回。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線