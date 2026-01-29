快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

聽新聞
0:00 / 0:00

台64線丟包案 律師黃柏榮：恐怕構成遺棄罪 有3大判斷標準

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

25歲溫姓男子日前深夜搭乘多元計程車，遭林姓司機在台64線快速道路丟包，之後遭4車輾斃。林姓司機辯稱溫姓男子酒醉踢椅背、因此起口角。不過，死者家屬告訴檢警，溫男並沒喝酒。針對司機丟包乘客，定恆法律事務所主持律師黃柏榮說，這樣的行為，恐怕已經構成遺棄罪。

黃柏榮在臉書表示，刑法上的遺棄，判斷標準其實非常具體。第一，看被留下的人是否處於顯難自救的狀態。凌晨的快速道路，本身就是對行人高度致命的環境。沒有退路、沒有緩衝空間，只要有車經過，風險立刻實現。第二，看行為人是否負有保護義務。載客關係尚未安全結束是一層；更關鍵的是，危險來自司機的承接了醉漢的危險，法律上，就不允許司機再把危險推出去，不能在風險成形或承接後再選擇抽身。第三，看是否明知風險仍選擇離開。

黃柏榮說，遺棄罪不要求加害動機，只要求對結果的放任。明知把醉漢留在該處極可能發生事故，仍駕車離去，法律就會介入評價。警方偵查初期的常態作法，是以過失致死方向偵辦。遺棄或遺棄致死，仍是檢方後續必須嚴肅面對的法律選項。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

溫男被林姓司機在台64線快速道路趕下車，慘遭後方4輛車輾斃。記者黃子騰／翻攝
溫男被林姓司機在台64線快速道路趕下車，慘遭後方4輛車輾斃。記者黃子騰／翻攝

法律 風險 丟包 計程車

延伸閱讀

台64線丟包案 王至德列4大疑點 狠司機1舉動可望排除「殺人罪故意」

25歲學霸丟包車禍亡 師指他溫柔優雅想出國念書 弟：從小是我最好榜樣

醉乘客遭丟包台64慘死 Cheap轟司機冷血送葬：恐怖程度不亞於隨機殺人

政大高材生遭運將丟包台64線慘死 教師悼念：在他身上看見真正熱情

相關新聞

剴剴虐死案再添一案 社會局科長爆：居托中心訪視員被法辦

保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死男童「剴剴案」中，兒福聯盟社工陳尚潔未依規定通報，依過失致死、偽造文書罪嫌起訴。台北地院今傳喚...

扯！88會館郭哲敏高院法庭「看A片」...法官氣炸制止 律師頻道歉

「八八會館」負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法等罪判刑11年...

影／NONO再出庭！遭控性侵猥褻6女...和解？他不回應

藝人NONO陳宣裕遭控利用知名度、工作機會結識6名女子性侵、猥褻，一審僅認定一次強制性交未遂，判處2年6月徒刑，檢方不服...

性侵殺害馬國女大生三度判死！凶嫌更二審逆轉判無期理由曝光

高雄男子梁育誌2020年10月20日擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵殺害鍾女後棄屍山區，梁一、二審都判死刑，更一審...

性侵殺害馬來西亞籍女大生！凶嫌梁育誌更二審逆轉逃死

高雄男子梁育誌2020年10月20日擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，涉嫌性侵並用繩圈勒死鍾女後棄屍山區，梁一、二審都判...

無票闖台鐵五權站....猛推站務員落軌骨折 狠男涉殺人未遂再押2月

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員發現攔阻竟遭陳猛力推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，不久就有列車通過，陳涉嫌殺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。