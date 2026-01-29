「有教化可能」殺害性侵馬國女大生三判死又逆轉 基層警無奈、不滿
高雄男子梁育誌2020年擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵殺害棄屍，一、二審死刑，更一審也維持原判，去年上訴最高法院後二度撤銷，今更二審認為他「有教化可能、不屬預謀殺人」逆轉改判無期徒刑。
長榮大學所在地台南市歸仁警分局承辦員警、主管多已不在原單位，當時的分局長楊慶裕現任嘉義縣警局副局長，對於大逆轉改判，只表示與被害人家屬感同身受、對判決「沒有意見」，語氣顯得無奈。
楊慶裕當年因表現一直優異、深受長官賞識，各方看好在未來發展，卻因第一時間回答媒體詢問時引用部屬提供錯誤內容而遭懲處降調影響仕途。
對於判決大逆轉，歸仁基層員警非常不以為然，認為當時連總統蔡英文都公開道歉，舉國認為嫌犯「該死」，各方政治人物為了撇清「台南治安惡劣」的質疑，壓力都歸給基層員警，甚至因為回答媒體的技術性誤差遭懲處，到現在大家都很難接受，只是身為警察「是弱勢族群」、敢怒不敢言，當時人人自危，就算認為同事上司被拿來「祭旗」，現在只要還沒有退休的也沒有人敢公開說什麼。
至於鑑定認為梁育誌有教化可能，鑑定機關「嘉南療養院」醫師表示，醫師只依照專業知識來鑒定，與法院如何判決無關，法令禁止針對個案與法院判判決結果表示意見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言