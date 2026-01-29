搭高鐵商務艙...後座童不斷踢椅背 男恫嚇家長「宰了你！」判拘役

劉姓男子帶母親出遊搭高鐵商務艙時，不滿後座兒童不斷踢椅背，認為其陳姓家長縱容就恫稱「信不信我宰了你」挨告，他辯稱陳縱容小孩太離譜、只是講氣話，但法院認為他僅需向隨車員、列車長反應即可，不應出言恫嚇，依恐嚇罪判劉拘役20日，可上訴。

檢警調查，劉男2025年8月29日下午搭高鐵825車次南下，他坐在第6節車廂時，因不滿後方1名孩童不斷踢椅背，就和其陳姓家長起爭執，劉並轉頭向陳恫稱「信不信我宰了你。」陳及其小孩因心生畏懼，經鐵路警局台中分局獲報送辦。

檢方訊時，劉男坦承和陳爭執，辯稱自己帶媽媽出來玩，買比較貴的商務艙，卻被後座的孩童踢椅背，家長還不管，認為其縱容小孩太離譜，自己只是想制止座位後方小孩的行為所說的氣話，不是針對任何人，他也沒做出任何肢體動作或暴力行為。

檢方根據雙方證詞、高鐵人員說法及監視器畫面等，認定劉男犯嫌明確，偵結依恐嚇罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，依劉男智識經驗，應知其稱「信不信我宰了你」言語涵義顯屬恫嚇被害人，欲為不利之意，客觀上足使對方心生畏懼，認為他主觀上具有恐嚇危害他人之意。