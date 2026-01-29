造謠陳時中與下屬有染遭起訴⋯廣播怪客誣指新光醫死胞弟 院方拒和解

民眾紀長和多次駕駛自小客車，以廣播方式詆毀衛福部食藥署、疾管署等官員，甚至因此被起訴。去年年中，他駕車到新光醫院，誣指該院院長侯勝茂等人醫死其胞弟，院方不滿遭詆毀提告。近期判決出爐，紀長和遭判拘役4月可易科罰金，院方堅持不和解。

紀長和駕駛一輛國產中型轎車，自行加裝大聲公，四處詆毀醫療相關從業人員，從官署至醫院都深受其害。曾經造謠衛福部前部長陳時中與食藥署前署長吳秀梅有染，因而遭起訴；也曾到疾管署門口繞行，稱當時的署長莊人祥是不良官員。

在騷擾新光醫院之前，紀長和也曾在台北榮總醫院附近，以類似方式侮辱醫療人員。據了解，紀男曾為北榮洗腎病患，後續在新光醫院洗腎，因血液透析治療過程，需經過扎針等醫療處置，難免引發疼痛，紀男經常不滿叫罵，疑似埋下對醫院的怨懟，進而開車侮辱院方高層。

新光院方指出，紀男確實是該院洗腎室患者，但他的弟弟並未在新光醫院就醫，院長害死其胞弟一說完全子虛烏有，紀男以言語詆毀，且疑似認為「醫院聯合針對他」。新光院方視為「醫療暴力」嚴格處置，報警後提起告訴，近期法院判決出爐，紀男犯公然侮辱，遭判拘役4個月，可易科罰金12萬元，因金額不低，他積極向院方請求和解。