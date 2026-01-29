快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭「看A片」...法官氣炸制止 律師頻道歉

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

「八八會館」負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法等罪判刑11年8月，案件上訴，台灣高等法院二審上月開庭時，郭哲敏在法庭上公然以律師手機看A片，被法官立即制止並告誡郭及律師不得再犯。

據了解，郭哲敏去年12月9日從看守所被提解到高院，但開庭時律師將自己的手機放在法庭席位的桌上，讓郭哲敏觀看A片，經值勤法警發現後，立即向法官陳銘壎報告，法官當庭制止，並告誡律師及郭哲敏不得再犯，律師則頻頻向法官道歉。

高院指出，郭哲敏案件目前正持續進行審理程序中，待案件終結後，會再審酌是否追究律師的不當行為；另郭哲敏律師則低調不予回應。

郭哲敏被控以Awesome Entertainment （ＡＥ）集團名義，2018年1月起陸續以6家公司開發線上博弈遊戲及經營跨境線上賭博行業，再以「包網平台」串接各博弈遊戲，與境外站長合作，和港、陸、菲、越、泰、印、緬、馬來西亞等境外玩家對賭、抽成，合計獲利1億1900餘萬美元，折合新台幣35億7900餘萬元。

郭等人為避免不法所得移入國內造成匯損，隱匿賭博及地下匯兌不法所得，又出資組跨境地下匯兌和洗錢集團，將線上博弈犯罪所得移入國內，並從事地下匯兌經手金額218億餘元，從中獲利1億2666萬餘元，再層層轉匯或購買泰達幣進行洗錢。

一審依違反銀行法等罪判郭哲敏11年8月徒刑，郭因否認犯行而上訴，檢察官則就一審不另為無罪部分上訴，認為賭博、非法經營地下匯兌也應量刑，且要沒收不動產。

88會館負責人郭哲敏因涉地下匯兌、線上博奕，一審判刑11年8月，案件上訴高院審理中。圖／聯合報系資料照片

