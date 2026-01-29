又是酒駕！高雄男開休旅車過彎切西瓜 逆撞2車醉倒車內

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光／高雄即時報導

高雄市楠梓區昨天下午發生一起驚險車禍，一名53歲郭姓男子駕駛黑色休旅車行經德民路時，疑因不勝酒力，在過彎處直接跨越雙黃線駛入對向車道，接連擦撞迎面而來的2輛轎車，現場一片狼籍，警方到場後發現郭男渾身酒氣醉倒車內，酒測值明顯超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

楠梓警方指出，這起事故發生在昨天下午1時許，當時郭男駕駛車輛沿德民路往東行駛，行經彎道處時，車輛突然失控偏離車道，直接逆向衝往對向，先是擦撞一輛由61歲劉姓男子駕駛的自小客車車尾，隨後又撞上後方由54歲倪姓男子駕駛的黑色賓士。

被撞的黑色賓士車頭左前方嚴重毀損，保險桿脫落、內部零件外露，顯見撞擊力道猛烈，而前方被擦撞的鐵灰色休旅車更是左後輪爆胎變形，車身多處凹陷，現場零件碎片散落一地，事故造成賓士車上的駕駛及乘客全身多處擦挫傷，所幸經自行就醫後並無大礙。

楠梓警分局表示，員警趕抵現場處理時，發現肇事的郭男散發濃厚酒味，經實施酒精濃度檢測，數值超過法定標準，當場將他依涉嫌公共危險罪，移請橋頭地檢署偵辦。

警方指出，統計今年截至目前為止，楠梓警分局已取締酒後駕車件數達62件，較去年同期的53件增加了9件，顯示仍有駕駛人存有僥倖心態。警方呼籲，酒駕新法罰則嚴苛，不僅面臨最高12萬元罰鍰、吊扣駕照及參加道安講習，車輛更需當場移置保管，民眾切勿以身試法，害人又害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

休旅車遭擦撞左後輪，輪胎完全變形位移。記者巫鴻瑋／翻攝
休旅車遭擦撞左後輪，輪胎完全變形位移。記者巫鴻瑋／翻攝
被撞賓士車頭嚴重毀損，肇事駕駛事發後更倒在車內呼呼大睡。記者巫鴻瑋／翻攝
被撞賓士車頭嚴重毀損，肇事駕駛事發後更倒在車內呼呼大睡。記者巫鴻瑋／翻攝

黑色 休旅車 酒駕

