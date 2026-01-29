台中男涉「滴管餵毒」釀傳播小姐暴斃 最重可處無期...第3度延長羈押

台中王姓男子兩度花2萬元找傳播小姐開房間，提供毒品咖啡包又趁她昏迷時性侵、偷拍，還拿「滴管」餵毒釀小姐疑用毒過量暴斃；台中地院指出，王涉犯加重強制性交罪，本刑最重為無期徒刑，一審可延長羈押6次，裁定他2月7日起第3度延長羈押2月，可抗告。

台中地檢起訴指出，王男（43歲）2025年2月4日花2萬元找小姐到北屯汽車旅館喝酒、玩樂，約她喝摻有第三級毒品的咖啡包，對方喝下意識不清，慘遭王性侵、指侵，過程還用手機錄影。

王3月5日再花2萬元約女子到同間汽旅開房間、提供毒品咖啡包，6日凌晨見她昏迷又性侵、偷拍錄影，清晨5點多王為了讓女子繼續昏迷，竟然以滴管餵食她施用毒咖啡包，遲至早上10點多見她身體冰冷才向汽旅櫃檯求救、叫救護車，女子送醫仍死亡。

檢方偵結依對被害人錄影並以藥劑犯強制性交罪嫌、對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死，及藥事法等罪嫌起訴，依法將由台中地院國民法庭審理；全案移審後，台中地院以王侵害女子生命造成天人永隔，2025年7月7日裁定接續羈押。

期間王曾提抗告，主張坦承認罪，有意願和被害家屬和解，且他務農為生和家庭關係緊密，無逃亡手段、管道，非不得以戴電子腳環、限制住居及命定期報到等取代羈押，但抗告遭駁回。

中院指出，王男涉犯對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死罪嫌，其最重本刑為無期徒刑，依妥速審判法規定，審判中的延長羈押，第一審以6次為限。

中院以王涉犯重罪、有逃亡可能，且供詞避重就輕，為避免因串證導致證據受干擾、汙染，已分別於2025年10月7日、12月7日，第一次、第二次延長羈押並禁見。

因羈押期屆滿，中院訊問王男後認為羈押原因及必要性仍存在，裁定他2月7日起，第三次延長羈押2月並禁見。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885