無票闖台鐵五權站....猛推站務員落軌骨折 狠男涉殺人未遂再押2月

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員發現攔阻竟遭陳猛力推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，不久就有列車通過，陳涉嫌殺人未遂遭收押、起訴，審理時他坦承「知道犯下大錯。」台中地院以他涉重罪、有逃亡之虞，又在公眾場所為之，裁定他自2月6日起延押2月，可抗告。

起訴指出，陳男（39歲）2025年10月6日下午3點多在五權車站南下月台，因票務問題和張姓站務員爭執，當時台鐵2619次列車即將自北上方向進站，陳竟朝張猛力一推，釀張摔落南下鐵軌釀多處骨折，認定他顯有殺人不確定故意，依殺人未遂罪嫌起訴他。

台中地院開庭時，陳先是說站務員站在月台警戒線邊緣和他爭執沒有買票，過程中站務員就自己不小心踩空掉下去，監視器拍得很清楚；公設辯護人表示，陳男不否認有推站務員造成掉落鐵軌事實，但陳男是否有殺人主觀意思，無法替他回答。

法官再次問陳男是否認罪？陳表示自己沒有殺站務員的意思，否認殺人未遂，他太緊張、怕繼續爭執，不知道為何要推人，認為不是故意的，更表示「知道自己犯下大錯。」

因陳男羈押期屆滿，中院審酌陳坦承殺人未遂，考量陳與被害人並不認識，僅因票務糾紛就用力將對方推落鐵軌，此舉高度可能使其落軌，翻滾後遭駛入火車撞擊，或因跌落撞擊頭部死亡。