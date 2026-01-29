性侵殺害馬國女大生凶嫌梁育誌 更二審逆轉逃死 女大生家屬：不能接受
高雄男子梁育誌2020年10月20日擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵殺害鍾女後棄屍山區，梁一、二審都判死刑，更一審也維持死刑判決，去年上訴最高法院後二度撤銷，今更二審認為他有教化可能、不屬預謀殺人，逆轉改判無期徒刑，褫奪公權終身。
鍾女家屬今上午面對媒體詢問，以「不能接受這樣的判決」等9字傳訊回應媒體，未接電話多談。
最高法院認為梁育誌事先備妥「上吊結」，是否足以代表預謀仍有疑義，且嘉南療養院鑑定報告，認為梁有主動反思犯下本案之遠因，未排除他有矯治可能性，更一審對於再犯風險理由前後矛盾，因死刑必須符合最嚴密的法律程序，因此發回重審。
今更二審宣判，合議庭認定梁有教化可能，且不屬預謀殺人，依強制性交殺人罪，逆轉改判無期徒刑，褫奪公權終身，強盜罪則判8年，可上訴。
