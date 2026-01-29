性侵殺害馬國女大生三度判死！凶嫌更二審逆轉判無期理由曝光

高雄男子梁育誌2020年10月20日擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵殺害鍾女後棄屍山區，梁一、二審都判死刑，更一審也維持死刑判決，去年上訴最高法院後二度撤銷，今更二審認為他有教化可能、不屬預謀殺人，逆轉改判無期徒刑，褫奪公權終身。

最高法院發回理由認為，梁育誌事先備妥「上吊結」，是否足以代表預謀仍有疑義，且嘉南療養院鑑定報告，認為梁有主動反思犯下本案之遠因，未排除他有矯治可能性，更一審對於再犯風險理由前後矛盾，因死刑必須符合最嚴密的法律程序，因此發回重審。

更二審合議庭改判理由認為，梁育誌原本計畫僅是是劫財劫色，首次收緊上吊繩圈後，鍾女反抗超出其原本預期，梁害怕被發現，才痛下殺手，收緊繩圈殺死鍾女，因此不能以梁事先備妥上吊繩，就認定他有殺人預謀。

另外，依據凱旋醫院、嘉南療養院關於矯治教化可能性、降低再犯之社會復歸可能性、量刑鑑定等意見，認為若對梁施以長期監禁、心理治療，應可促其反省及改善，且依現制無期徒刑依法須執行25年以上，且須有悛悔實據才能假釋，雖無判死必要，但仍應給予最嚴重之刑。